Paraná

Cuánto cuesta alojarse en los distintos hoteles de Paraná: precios por noche y promociones

15 de Diciembre de 2025
Hoteles ofrecen 3x2 en alojamiento
Hoteles ofrecen 3x2 en alojamiento Foto: Gran Hotel Paraná

REDACCIÓN ELONCE

En el marco de la campaña Hola Paraná, los visitantes de la capital entrerriana podrán acceder a un 3x2 (pagan dos días y se alojan tres) en establecimientos adheridos, entre el 15 de diciembre y el 21 de marzo. Es parte de un plan estratégico de marketing que desarrollan las organizaciones del Ente Mixto Paraná Turismo (EMPATUR) y la Municipalidad.

 

 

Es importante destacar que todos los alojamientos adheridos están formalmente constituidos, cumpliendo con todas las normativas de la ley.

 

 

Marcelo Barsuglia, referente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Paraná, explicó a Elonce que “este es un esfuerzo conjunto de los hoteles para ofrecer una noche adicional sin cargo, brindando la posibilidad de que los turistas puedan quedarse un día más sin pagar. Es una forma de incentivar el turismo durante la temporada alta”.

 

Destacó que la promoción no solo beneficia al sector hotelero, sino que también impacta positivamente en otras áreas de la economía local, como la gastronomía, el comercio y los espectáculos. “Al quedarse una noche más, los turistas también tienen la oportunidad de disfrutar de la gastronomía local, como el famoso pescado de río, y participar en actividades en el río Paraná, lo cual activa la rueda de diferentes sectores relacionados al turismo”, detalló.

 

 

No solo los turistas podrán aprovechar la oferta, sino que los propios paranaenses también tienen la oportunidad de disfrutarla. “Cualquier residente de Paraná puede utilizar la promoción para conocer más sobre la hotelería de su propia ciudad, probar la gastronomía local y disfrutar de una escapada sin salir de su ciudad”, añadió Marcelo.

 

Según indicó, lo que más atrae a los turistas a Paraná es la tranquilidad y seguridad que ofrece la ciudad, junto con su belleza natural y la posibilidad de disfrutar del río Paraná. “La gente viene buscando paz, seguridad y, sobre todo, una buena gastronomía. El pescado de río es uno de los platos más buscados por los visitantes”, comentó.

 

Con esta propuesta, Paraná espera un verano lleno de actividades, con una oferta variada que incluye tanto el disfrute de sus atractivos naturales como el crecimiento de la actividad comercial y turística.

 

Alojamientos adheridos, precios y promociones

 

 

 

Tarifario hoteles de Paraná by elonceweb

 

 

 

Promocionan un 3x2 en alojamientos para incentivar el turismo en Paraná

Temas:

Turismo alojamientos verano actividades
