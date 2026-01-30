Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: liberaron a cinco detenidos y uno quedó preso por antecedentes

El juez de Garantías de Concepción del Uruguay, Gustavo Díaz, definió este jueves la situación procesal de los detenidos por los disturbios ocurridos en la zona portuaria de La Histórica. La causa es llevada adelante por la fiscal Albertina Chichi y la defensa estuvo a cargo del abogado Jair Gay.

Los imputados son Héctor Ezequiel Barral, Maximiliano San Martín, César Iván Cisneros, David Sebastián Caraballo, Roberto Carlos Bernis y Ramón Luis Chiapella, quienes integraban organizaciones sindicales portuarias y fueron acusados de impedir y entorpecer el normal funcionamiento del transporte terrestre y fluvial, publicó 03442.

Según se informó en audiencia, los incidentes se registraron desde el 25 de enero de 2026, a partir de las 9, y continuaron hasta el 26 de enero alrededor de las 13, cuando se concretaron las detenciones. Los manifestantes obstaculizaron el paso de camiones hacia la balanza fiscal del puerto e impidieron la carga de mercadería al buque “DíazWell”, que se encontraba amarrado en los muelles 14, 15 y 16.

De acuerdo a la acusación, los involucrados utilizaron amenazas hacia camioneros y operarios para obligarlos a cesar en sus tareas. Tras la lectura del mandamiento judicial N° 142, que los intimaba a desistir de toda conducta que interrumpiera las operaciones, los manifestantes resistieron la orden policial.

El sindicato que nuclea a los estibadores denunció "represión" a los trabajadores en protesta (foto Jeremias Pierini)

Enfrentamientos con la Policía

La situación derivó en serios incidentes, con empujones, patadas, lanzamiento de piedras y botellas de vidrio contra la primera línea de infantería de la Policía de Entre Ríos. En ese contexto fueron detenidos en el lugar Caraballo, Chiapella y Bernis, mientras que Barral, San Martín y Cisneros fueron interceptados posteriormente cuando se negaban a retirarse.

Finalizados los alegatos, el juez dispuso la libertad de los imputados, con excepción de Héctor Ezequiel Barral, quien posee un frondoso prontuario y había salido recientemente de la cárcel.

Entre los detenidos se encontraban dos personas oriundas de Bahía Blanca, a quienes se les ordenó retirarse de la ciudad y regresar a su lugar de origen, con la obligación de presentarse periódicamente ante la sede policial mientras dure el proceso.

En todos los casos, el magistrado impuso distintas reglas de conducta para los imputados liberados, mientras continúa la investigación judicial por los hechos ocurridos en el puerto.