El DNI y el pasaporte tendrán nuevas medidas de seguridad a partir de febrero

RENAPER actualizó el DNI electrónico y el pasaporte con nuevas medidas de seguridad. Se aprobaron nuevos diseños y tecnologías a partir de febrero.
La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) dispuso la actualización del Documento Nacional de Identidad electrónico y del pasaporte argentino, mediante las disposiciones 55/2026 y 54/2026, firmadas el 29 de enero de 2026. Las medidas apuntan a modernizar los documentos oficiales, reforzar sus sistemas de seguridad y adecuarlos a los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Ambas resoluciones se dictaron en el marco de la Ley N.º 17.671 y de los decretos nacionales que facultan al organismo a definir las características técnicas y de seguridad de los documentos de identidad y de viaje en la Argentina.
Nuevo DNI electrónico
La Disposición 55/2026 aprobó las nuevas características del Documento Nacional de Identidad electrónico, que continuará siendo una tarjeta de policarbonato con chip de lectura sin contacto.
La normativa sustituye los anexos aprobados en 2023, debido a la incorporación y modificación de datos visibles en el anverso y reverso del documento. Según se detalló, los cambios responden a la necesidad de adaptar el DNI a los estándares internacionales establecidos en el Documento 9303 de la OACI, que regula los parámetros de los documentos de viaje a nivel mundial.
Además, se aprobaron las medidas de seguridad de Nivel 1, que también reemplazan las vigentes desde 2023, mientras que se mantuvieron sin cambios los sistemas de seguridad de Nivel 2 y Nivel 3, considerados los de mayor complejidad tecnológica.
Desde el organismo se señaló que el objetivo central es garantizar el derecho a la identidad mediante documentos más seguros, modernos y confiables, en línea con las recomendaciones internacionales en materia de protección de datos y prevención del fraude.
Nuevo pasaporte argentino
Por su parte, la Disposición 54/2026 establece la actualización integral del Pasaporte Ordinario para Argentinos y del Pasaporte Excepcional para Extranjeros, también en sintonía con las normas de la OACI.
El nuevo pasaporte contará con 34 páginas e incorporará una hoja de policarbonato personalizada mediante grabado láser, donde se insertarán los datos identificatorios. Esta tecnología permitirá elevar los niveles de seguridad, protección de datos y resistencia física del documento.
El RENAPER destacó que este cambio posiciona a la Argentina “en la vanguardia de la emisión de documentos de alta seguridad”, al adoptar materiales y sistemas utilizados en los principales países del mundo.
Las nuevas medidas de seguridad, aprobadas en anexos confidenciales, reemplazaron a las vigentes desde 2021.
Vigencia y transición
La disposición aclaró que todos los pasaportes emitidos con anterioridad conservan su plena validez hasta su fecha de vencimiento, sin necesidad de recambio obligatorio.
Asimismo, se estableció que, hasta agotar los materiales existentes, se continuarán utilizando los insumos actuales para la confección de pasaportes, sin afectar su validez legal.
En tanto, se dispuso que toda persona que no cuente con el DNI en formato tarjeta deberá tramitarlo junto con el pasaporte, en cumplimiento de la normativa vigente.
Entrada en vigencia
Las nuevas características del pasaporte comenzarán a regir a partir del 1º de febrero de 2026, mientras que el nuevo diseño del DNI electrónico entrará en circulación progresivamente, a medida que se renueven los documentos.
Con estas resoluciones, el RENAPER avanzó en un proceso de modernización tecnológica del sistema de identificación argentino, orientado a reforzar la seguridad, agilizar los controles y garantizar la validez internacional de los documentos oficiales.