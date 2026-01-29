Despiden al abogado que falleció en el trágico accidente en la Ruta Nacional 18: “Es una pérdida irreparable”

Un trágico accidente vial ocurrido esta mañana en la Ruta Nacional 18 dejó como saldo la muerte de Carlos Albino Medina, abogado oriundo de San Salvador, y varios heridos leves. El siniestro ocurrió a las 7:55 en el kilómetro 216,5, a unos 12 kilómetros de General Campos, cuando un automóvil Fiat Uno colisionó contra una camioneta Volkswagen Amarok.

La víctima fatal murió en el lugar del impacto, mientras que los ocupantes restantes de ambos vehículos resultaron con lesiones de carácter leve. El tránsito en la zona estuvo interrumpido durante varias horas debido a las tareas de los equipos de emergencia y de investigación. La comunidad local se volcó a las redes sociales para expresar su dolor por la pérdida de Medina.

Foto: Archivo Elonce.

La promoción 1975 de la Escuela Normal “Domingo Faustino Sarmiento” publicó un mensaje en honor a Medina: “Comunica con profundo dolor la partida a la Casa del Señor de su compañero y amigo Carlos Albino Medina y acompaña a su familia en esta irreparable pérdida”.

Recuerdos de colegas y amigos

Varios colegas también recordaron al abogado con palabras emotivas. Uno expresó: “Colega, correligionario, maestro y ex boxeador Carlos Albino Medina, no voy a olvidar cuando me estaba recuperando de mi salud en el postoperatorio, me viste esperar el colectivo y me buscaste para ir a trabajar los días venideros. Hablamos de todo: política, boxeo, derecho y cosas de la vida. Se te va a extrañar los encuentros en tribunales o en la calle. Descansa en paz y dale saludos al Vieja, que se conocían bien”.

Otro usuario recordó su rol como dirigente deportivo: “Mis más sentidos pésames Carlos Albino Medina. Fue Presidente de la Comisión Municipal de Box. Hasta siempre, Maestro”. Mientras que un tercero agregó: “Vuela alto querido amigo y correligionario Carlos Albino Medina. Dios te tenga en la mejor de sus Glorias”.

Impacto en la comunidad y legado

Carlos Albino Medina era conocido no solo por su trayectoria profesional en derecho, sino también por su compromiso con la comunidad y su pasión por el boxeo. Su fallecimiento deja un vacío en el ámbito legal y deportivo de la región, donde fue reconocido por su dedicación y camaradería.