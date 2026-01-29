 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Sigue internada

La entrerriana Milagros Martínez tuvo otra exitosa intervención quirúrgica: renuevan pedido de cadena de oración

29 de Enero de 2026
Milagros Martínez atravesó otra cirugía.
Milagros Martínez atravesó otra cirugía. Foto: Mirada Profunda.

REDACCIÓN ELONCE

La entrerriana de 18 años, Milagros Martínez, oriunda de General Racedo, fue sometida a una nueva intervención quirúrgica para cambiar un catéter central que permite su alimentación.

Milagros Martínez, la joven de 18 años oriunda de General Racedo, ingresó nuevamente a quirófano para una intervención destinada a cambiar el catéter central que va a la arteria del corazón y que permite administrarle alimentación. La familia confirmó que la operación “salió todo bien por suerte” y destacó la importancia de continuar con el seguimiento médico en las próximas horas.

 

 

En un mensaje compartido por sus familiares, se señaló: “Seguimos rezando para su pronta recuperación ya que cada intervención a quirófano es un riesgo. Igualmente va evolucionando bien pero hay que esperar que pasen las horas más delicadas”. La comunidad local se mantiene en contacto constante con la familia, ofreciendo apoyo y oración por la salud de Milagros.

 

La joven ha generado un fuerte acompañamiento en General Racedo y alrededores. A su vez, la familia agradeció profundamente “el apoyo en oración de la sociedad”, resaltando cómo el acompañamiento colectivo ha sido un sostén en este difícil proceso.

Milagros Martínez
