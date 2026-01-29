Emergencia Ígnea: el Gobierno declarará la medida para cuatro provincias

El Gobierno oficializó la decisión de declarar la Emergencia Ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa mediante un DNU, en respuesta al reclamo de los gobernadores patagónicos.
El Gobierno anunció este jueves que se firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. La decisión responde a un reclamo de los gobernadores patagónicos, que habían solicitado recursos y herramientas adicionales para combatir los incendios y asistir a las comunidades afectadas.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicó la medida desde sus redes sociales, tras una reunión de la mesa política en la Casa Rosada. La firma del DNU se produce en medio de las negociaciones con los jefes provinciales por la reforma laboral que el Ejecutivo busca sancionar durante las sesiones extraordinarias de febrero.
Los gobernadores del sur habían solicitado al Congreso que tratara con carácter urgente la ley de Emergencia Ígnea, advirtiendo que la magnitud de los incendios y la crisis climática requieren medidas inmediatas. Según fuentes oficiales, la reunión de mesa política estuvo encabezada por Adorni y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, y otros funcionarios del Poder Ejecutivo.
Recursos y financiamiento para bomberos voluntarios
El Ministerio de Seguridad dispuso la asignación de $129.244 millones para fortalecer el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, centrados en equipamiento, funcionamiento, capacitación y fiscalización. “La medida se adopta en el marco de los desastres de gran magnitud registrados en distintas provincias durante el último año y los previstos para el presente, que requieren reforzar la capacidad operativa de las entidades que integran el sistema de protección civil”, explicó la cartera a cargo de Alejandra Monteoliva, consignó NA.
La resolución firmada por Monteoliva establece la asignación de $100.810.319.998,50 destinados a 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado. El objetivo es financiar la adquisición de equipamiento, materiales operativos, elementos de protección personal, vestuario técnico y otros insumos esenciales para la lucha contra el fuego y la protección civil.