Tardecitas de Cine: Un evento cultural gratuito para la comunidad de Anacleto Medina

REDACCIÓN ELONCE
En una exitosa iniciativa comunitaria, la plaza Juan José Valle en el barrio Anacleto Medina fue escenario de una tardecita de cine para cientos de niños y sus familias, quienes disfrutaron de una película y muchas sorpresas.
En el corazón del barrio Anacleto Medina, la comunidad se unió este fin de semana para disfrutar de una noche de cine al aire libre, un evento que permitió a los más pequeños acceder a la magia del cine sin costo alguno. La plaza Juan José Valle se llenó de niños emocionados y familias que compartieron una velada llena de risas, pochoclos y entretenimiento, en un espacio común facilitado por la organización vecinal.
La propuesta, denominada "Tardecitas de Cine", fue el resultado del esfuerzo conjunto de varias comisiones vecinales, la subsecretaría de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Humano, entre otros actores sociales. En el evento se proyectó la película Mascotas al Rescate, la cual hizo reír a los más chicos mientras disfrutaban de tradicionales snacks como pochoclos, tortas fritas y frutas.
La importancia de la colaboración vecinal
La Subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella, agradeció a la comunidad por el apoyo recibido y destacó el trabajo mancomunado entre vecinos y autoridades locales. "La verdad que nadie dijo que no, al contrario, celebraron la propuesta y nosotros recibimos el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Humano a través de género, que tiene una posta para trabajar los derechos de las infancias", comentó Bainella, resaltando la importancia de promover los derechos de los niños a través de actividades culturales.
Por su parte, Cristian Sosa, presidente de la comisión vecinal "Gaucho Rivero", también expresó su satisfacción por el evento: "Agradecer al municipio por esto que algo tan hermoso para los niños y todos los compañeros que están acá presentes", destacando la colaboración y el esfuerzo conjunto para hacer realidad esta actividad. "Con todo esfuerzo y un placer laborar todos juntos y que esto se logre, estoy muy contento por eso", agregó.
Más cine para la comunidad
El éxito de la primera tardecita de cine ha abierto la puerta a futuras propuestas culturales en el barrio. Las autoridades municipales anunciaron que la actividad se repetirá en febrero, con una nueva proyección programada en el "Playón de los 33 Orientales". Yamina Bainella adelantó: "Si Dios quiere, tenemos proyectado en el mes de febrero repetir, digamos, las tardecitas de cine en el playón de los 33 orientales", invitando a toda la comunidad a seguir participando en estas iniciativas culturales.
Además, otros miembros de la organización también compartieron su alegría por el evento. Quique Ríos, de la Secretaría de Desarrollo Humano, afirmó: "Felicitamos fundamentalmente a las organizaciones sociales que a través de esta articulación y trabajo mancomunado han logrado esta hermosa fiesta para agasajar a los más chiquitos". El compromiso y el trabajo en equipo fueron claves para ofrecer a los niños de Anacleto Medina una noche memorable, llena de alegría y diversión.