Alejo Miró renovó contrato con Patronato hasta 2028 e Iván Cháves negocia su salida a Ecuador

Patronato sigue moviéndose en el mercado de pases, con dos situaciones clave que marcan la actualidad del club. En primer lugar, Alejo Miró, surgido de las divisiones inferiores de la institución, firmó su renovación de contrato este jueves, comprometiéndose con la institución hasta diciembre de 2028. La noticia de la continuidad del volante es una buena señal para la dirigencia, que se asegura la permanencia de uno de sus jugadores más prometedores en el medio campo.

Por otro lado, Iván Cháves, el arquero titular de la Primera División, se encuentra en conversaciones avanzadas con Sociedad Deportiva Aucas de Ecuador para concretar su primera experiencia en el exterior. Según fuentes cercanas a la dirigencia, Cháves dejó la pretemporada del equipo para comenzar a ultimar detalles de su posible traspaso a Aucas. Si bien el acuerdo parece estar estancado, las negociaciones continúan y las partes están intentando resolver las diferencias que impiden la firma definitiva.

Negociaciones entre Patronato y Aucas por Iván Cháves

Iván Chaves podría abandonar la institución. Foto: Código Patrón.

La situación de Cháves ha tomado por sorpresa a varios dirigentes de Patronato, que no habían sido informados de las intenciones del arquero hasta que la negociación con Aucas comenzó a tomar fuerza. La propuesta de los ecuatorianos es un préstamo con cargo y opción de compra, mientras que el club de Paraná prefiere negociar una cesión sin cargo con la misma opción de compra. Sin embargo, los detalles sobre la renovación de contrato del jugador siguen siendo un obstáculo importante en la conversación. Las diferencias en este aspecto podrían definir el futuro inmediato del arquero, quien ha sido clave en el esquema del equipo durante la última temporada, publicó Código Patrón.

La dirigencia de Patronato está dispuesta a ceder en algunos aspectos para satisfacer el deseo del jugador, pero no se cierra la puerta a su regreso al plantel si no se alcanza un acuerdo. En este sentido, fuentes del club indicaron que, si la negociación con Aucas no se concreta, Cháves podría reincorporarse a los entrenamientos con el primer equipo dirigido por Rubén Darío Forestello.