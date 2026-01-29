Continúa la colecta de la entrerriana por los incendios en la Patagonia: "No hay nada peor que ver cómo el gran pulmón de Argentina se quema"

Una entrerriana recauda fondos para combatir incendios en la Patagonia en medio de uno de los escenarios ambientales más críticos de los últimos años. Se trata de Marianela Saavedra, nacida y criada en Gualeguay, quien desde hace años vive en Paraje Entre Ríos, en la provincia de Chubut, y hoy se encuentra al frente de una campaña solidaria destinada a asistir a brigadas comunitarias y cuerpos de bomberos que enfrentan el avance del fuego.

Poeta, maestra y escritora, Saavedra decidió actuar ante la magnitud de los incendios forestales que afectan a la región. La iniciativa comenzó de manera autogestionada, pero en pocos días logró trascender fronteras y captar la atención de reconocidos artistas del país, lo que permitió ampliar la recaudación y, sobre todo, darle mayor visibilidad a una problemática que avanza sin pausa.

“Es muy difícil. No terminamos de recuperarnos. Son cuatro años consecutivos de incendios durante el verano. Las llamas arrasan miles y miles de hectáreas. Ves 25 focos en diez cuadras”, expresó a Elonce Marianela al describir la situación que se vive en la zona.

Vivir frente al fuego y organizar la ayuda

La gualeya relató que la geografía y el clima convierten a los incendios en una amenaza permanente. “A veces es muy difícil de transmitir o de lograr que las personas de afuera comprendan que acá en 3 horas se puede quemar el equivalente territorial a Entre Ríos”, explicó. Al respecto de la biodiversidad, indicó que "lo que se pierde es irrecuperable e irremplazable”.

Ante la falta de recursos suficientes, el rol de la comunidad se vuelve fundamental. “Desde siempre ha pasado que cuando hay incendios nunca dan abasto los bomberos ni los brigadistas”, señaló, remarcando la importancia de las brigadas comunitarias formadas por vecinos de la región. En ese contexto, se forman “brigadas comunitarias, de vecinos y vecinas con conocimientos de tantos años de vivir estas situaciones”, agregó.

Entrerriana recauda fondos para combatir incendios en la Patagonia

La campaña impulsada por Marianela busca recaudar dinero para insumos esenciales, como motobombas, mochilas forestales, ropa ignífuga y elementos de protección personal, indispensables para quienes combaten el fuego en condiciones extremas.

El impacto de la visibilidad y el apoyo artístico

La colecta tomó una dimensión inesperada cuando artistas de renombre comenzaron a involucrarse. “Ayer festejaba por haber llegado a un millón para comprar medias. Hoy a la mañana me levanté con un mensaje de Cazzu en mi Instagram diciéndome que estaba buscando alguna persona que estuviera acá. Quería ayudar e involucrarse verdaderamente”, contó.

A partir de ese contacto, se sumaron otras figuras de la música argentina. “Se sumó la Joaqui. Después apareció Emilia Mernes que donó 4 millones, luego Khea y Luck Ra”, relató Marianela, destacando que la visibilidad fue tan importante como el aporte económico.

Gracias a este respaldo, se logró cumplir rápidamente el primer objetivo de la campaña y ampliar la ayuda a más brigadas. “Esto hizo que mucha gente se preocupara y empezara a llamar. Nos hizo mucho bien”, explicó.

Una causa que sigue abierta

Si bien el apoyo de los artistas permitió reunir millones de pesos, Marianela remarcó que la situación sigue siendo crítica y que la ayuda debe continuar. “Hay personas que han donado 700 pesos y piden disculpas diciendo que es poco, pero todo es un montón”, afirmó. Además aseguró que “es una locura de plata la que se necesita”. El alias para colaborar es marianela.saavedra.

La mujer remarcó que en estos días seguirá entregando los insumos que ya se pudieron comprar.

Finalmente, dejó un mensaje contundente sobre la urgencia de involucrarse: “No hay nada peor que ver cómo el gran pulmón de la Argentina se quema y las personas no se involucran”.