Detención en Paraná: capturan a hombre prófugo por múltiples robos

Desde la sede de la Comisaría Décimo Quinta, dependiente de la Departamental Paraná, se informaron los detalles de la detención de un hombre prófugo por diferentes robos ocurridos en la ciudad. La captura se realizó en un operativo que involucró a varias unidades policiales y tuvo lugar este jueves en la zona sur de la capital entrerriana.

Jorge Pérez, jefe de Operaciones de la Policía de Entre Ríos, explicó a Elonce que se trató de “un amplio operativo de seguridad llevado adelante por la Comisaría Décimo Quinta a raíz de una serie de robos en los cuales la persona estaba inculpada de todos los delitos”.

Jorge Pérez. Foto: Elonce.

El subjefe de la Comisaría Décimo Quinta, Miguel Franco, detalló que “se realizó un operativo cerrojo en la ciudad en los alrededores del domicilio de la hermana, tras haberlo visto en el interior de la misma. Fue en calle Pericón Nacional al final”.

Miguel Franco. Foto: Elonce.

Pruebas y antecedentes del detenido

Entre las pruebas que motivaron la búsqueda del hombre, se encontraba que en uno de los últimos ilícitos había dejado sus huellas dactilares en una vivienda ubicada en calle Jujuy. Este elemento fue clave para vincularlo directamente con los robos por los cuales tenía pedido de captura vigente.

La policía aseguró que el operativo se desarrolló con coordinación entre distintas dependencias, garantizando la seguridad de los vecinos durante la detención. La acción también sirvió para reforzar la vigilancia en la zona y prevenir posibles incidentes.