Policiales

Discutió con su pareja, ingirió nafta y se tiró de la ambulancia cuando lo llevaban al hospital en Paraná

4 de Febrero de 2026
El joven escapó cuando era trasladado al San Martín
El joven escapó cuando era trasladado al San Martín Foto: Archivo

Un joven de 20 años ingirió nafta tras discutir con su pareja. Cuando era trasladado en una ambulancia al hospital San Martín, escapo y está siendo buscado. 

En la madrugada de este miércoles un joven de 20 años protagonizó una dramática secuencia tras una discusión con su pareja, de 24 años, en una vivienda de la ciudad de Paraná. Según se informó, luego de una discusión, el muchacho se habría alterado emocionalmente, consumió cerca de dos litros de nafta y luego intentó quitarse la vida.

 

La pareja pidió auxilio a los gritos, lo que permitió que vecinos ingresaran al lugar y ayudaran hasta la llegada del personal policial y una ambulancia.

El joven fue cargado en el móvil sanitario para ser trasladado de urgencia al Hospital San Martín. Sin embargo, antes de arribar al centro de salud, se arrojó del interior de la ambulancia y escapó, perdiéndose de vista.

 

Ante la situación, se dio intervención a la fiscal Valeria Vilches, quien dispuso que no se labraran actuaciones por el momento. También se notificó al defensor civil, quien indicó que, una vez localizado, el joven deberá ser trasladado al Hospital Escuela de Salud Mental para su evaluación y contención.

 

Hasta el momento, el joven no fue localizado y continúa siendo buscado, según la información brindada por el periodista Javier Aragón en radio La Voz.

Temas:

discusión Paraná ingirió nafta ambulancia policiales
