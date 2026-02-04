Secuestraron vestimenta tras allanamientos por el robo a panadería de Paraná

En el marco del robo ocurrido en una panadería ubicada en calle Churruarín, de la ciudad de Paraná, donde se lograron identificar a los autores del hecho, la policía realizó nuevos procedimientos.

De acuerdo a lo informado, este martes se llevaron a cabo allanamientos en las viviendas frecuentadas y habitadas por los sospechosos.

Uno de los operativos tuvo lugar en un domicilio de calle Las Magnolias, donde se secuestraron una musculosa de color negro, zapatillas de color negro y bermudas de jeans de color claro.

Otro allanamiento se realizó en calle Francisquillo Fernández, resultando en el secuestro de una chomba de color rojo y una gorra de color verde.

Las vestimentas secuestradas fueron solicitadas mediante mandamiento judicial, ya que se encontraban relacionadas con el robo y fueron utilizadas por los autores en el momento del hecho.

El hecho

En horas de la madrugada del martes, desconocidos ingresaron al local comercial tras violentar la cerradura de aluminio y, una vez en el interior, sustrajeron dinero en efectivo y otros elementos.

Tras la denuncia, se comisionó personal de Policía Científica, que realizó tareas de fotografía y levantamiento de rastros. En paralelo, se inició un trabajo conjunto con la División 911, a través del sistema de videovigilancia, para reconstruir el recorrido de los sospechosos, los cuales fueron identificados y tienen antecedentes.