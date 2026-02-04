Detuvieron en Buenos Aires a acusado de estafar con “el cuento del tío” a jubilada entrerriana

El sospechoso, de 24 años y buscado por la Justicia entrerriana, fue arrestado en el barrio porteño de San Cristóbal tras un operativo de la Policía de la Ciudad, en el marco de una causa por estafas a adultos mayores.
Un joven de 24 años, acusado de perpetrar estafas telefónicas bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, fue detenido en el barrio porteño de San Cristóbal. El sospechoso era buscado por la Justicia de Entre Ríos en el marco de una investigación que se originó en la ciudad de Colón.
El arresto se concretó en la intersección de la avenida San Juan y la calle Catamarca, luego de tareas de seguimiento realizadas por la División Capturas y Prófugos de la Policía de la Ciudad. La medida se llevó adelante en cumplimiento de un oficio judicial emitido desde Entre Ríos, donde el joven se encontraba formalmente declarado prófugo.
De acuerdo con la información aportada en la causa, el pedido de captura se activó luego de que, a comienzos de enero, fuera detenido en la Ciudad de Buenos Aires otro hombre con antecedentes por un hecho de similares características. Ese procedimiento permitió avanzar sobre nuevas líneas investigativas que derivaron en la localización del ahora aprehendido, publicó Diario El Norte.
Una causa que se remonta a 2022
La investigación que se tramita en la Justicia entrerriana está vinculada a una estafa cometida en octubre de 2022. En aquella oportunidad, una mujer mayor fue contactada telefónicamente mediante un engaño típico del “cuento del tío” y, bajo un falso pretexto, fue convencida de entregar una suma de dinero, lo que le generó un importante perjuicio patrimonial.
Según reconstruyeron los investigadores, la víctima recibió instrucciones precisas para concretar la entrega del efectivo, creyendo que se trataba de una gestión legítima y urgente. Recién con el correr de las horas advirtió que había sido víctima de un ardid delictivo, por lo que radicó la denuncia que dio origen a la causa.
Operativo y situación judicial
Con el requerimiento formal en mano, efectivos de la Policía de la Ciudad realizaron tareas de campo y vigilancia en distintos puntos de la capital. Finalmente, el joven fue identificado cuando circulaba por la vía pública en el barrio de San Cristóbal, donde se procedió a su inmediata detención.
En el lugar, los agentes corroboraron su identidad mediante documentación y sistemas informáticos, y dieron aviso de manera inmediata a las autoridades judiciales competentes. El procedimiento contó con el aval del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, que dispuso las diligencias de rigor y los pasos a seguir para su eventual traslado a Entre Ríos.
El detenido quedó a disposición de la Justicia, que ahora deberá avanzar con las indagatorias correspondientes y determinar su grado de participación en la maniobra investigada. Desde los organismos judiciales reiteraron la importancia de extremar precauciones ante llamados sospechosos, especialmente en el caso de adultos mayores, y evitar entregar dinero o datos personales sin verificar la identidad del interlocutor.