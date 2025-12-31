Causa Orrico: la mamá de dos de los cuatro jóvenes fallecidos en accidente fatal de ruta 39 escribió una emotiva carta

La madre compartió su dolor y exige justicia "que no llega".

Causa Orrico. A un año y medio del trágico siniestro vial ocurrido en la ruta provincial 39, Lorena Dubini, madre de Lucas y Brian Izaguirre, dos de las cuatro víctimas fatales del accidente, ha hecho pública una desgarradora carta en la que expresa su dolor y renueva su lucha por justicia, según publicó Elentreríos.

En el escrito, Dubini no solo refleja el sufrimiento de perder a sus hijos, sino también la indignación por la impunidad que, según ella, ha rodeado el caso desde el principio. Juan Ruiz Orrico, el único imputado y en ese entonces titular del Instituto Portuario de Entre Ríos, sigue en libertad, lo que agrava el dolor de la madre. El juicio oral está programado para comenzar en febrero de 2026, pero los familiares continúan exigiendo que el imputado sea detenido inmediatamente.

La carta textual de la mamá

Otro año que se va, uno nuevo que va a llegar indefectiblemente, la vida nos sigue empujando, y voy flotando un poco contra mi voluntad, como un camalote en el río que se deja llevar.

Me levanto, sí. Respiro, creo que sí. Sigo, a veces.

Lloro, mucho. Grito, poco. Me río, casi nada. Siento culpa, mucha. Tengo justicia, NO. Camino, imploro, ruego, y no la encuentro.

Mis hijos siguen esperando justicia, una justicia que no llega, que se burla del dolor y que apaña a un asesino, Juan Ruiz Orrico. Un asesino que pasea por lugares públicos sin vergüenza, sin pudor y sin condena.

¿Cómo mide el tiempo la justicia? ¿Y la injusticia? ¿Pueden las condenas, cuando llegan, determinar un tiempo de cumplimiento de la “pena”, qué tiempo cumplirá mi pena?

Cachetada tras cachetada, los ignorados, los excluidos de la justicia, los caídos de la mirada del Poder Judicial, estamos obligados a poner la otra mejilla, me pregunto por qué. Por no pertenecer, por no complacer, por no bajar la mirada y desafiar al poder. Pero sin intención, esta lucha me encontró, no debería ser mía. Se rasgan las vestiduras hablando de transparencia, de honor, de ética y son eso, palabras, bla bla bla… mientras tanto fingimos vivir, existimos nada más.

Esperando en la esperanza vana que alguna consecuencia tendrá JUAN RUIZ ORRICO, por haber salido alcoholizado a la ruta en un auto oficial, un feriado, excediendo los límites de velocidad y asesinar a cuatro jóvenes que iban a trabajar. Porque hay que aclarar que las victimas iban a trabajar, porque cuando sos pobre tenés que justificar todo…

Cuando sos funcionario, con poder, con influencias y amistades, vínculos políticos en todos los sectores, hasta entre los que nos abrazan, no tenés que dar cuentas de nada.

No me lo imagino, es la realidad.

Mientras ustedes brinden por un año mejor, mientras ORRICO coma una opípara cena, brinde con espumantes y música, en familia y mirándolos a los ojos, porque la vergüenza nunca habita en los culpables, mis hijos no están, sus amigos tampoco, yo no estoy y la JUSTICIA MENOS.

Me arde el pecho con un fuego imposible de apagar, nunca voy a bajar la voz, no voy a agachar la cabeza ni bajar la mirada: exijo hoy y siempre JUSTICIA.

La justicia sin ética es solo una máscara. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa.

Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras…

…Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre.

Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe… Quien quiera oír que oiga.

Lorena Dubini

Sobreviviente y orgullosa mamá de Brian y Lucas Izaguirre, asesinados por JUAN RUIZ ORRICO el 20/06/24.