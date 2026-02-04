 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
La Secretaría de Cultura de Entre Ríos impulsa un ciclo de cine al aire libre en Concepción del Uruguay

4 de Febrero de 2026
Belén, una de las películas que proyectará.
Belén, una de las películas que proyectará. Foto: Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos impulsa un ciclo de cine al aire libre en Concepción del Uruguay. La propuesta se realiza a través del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER) y junto al Municipio local. Este sábado a las 20.30hs en el Parador 1 de la Isla del Puerto se proyectará Belén, de Dolores Fonzi (2025), película argentina recientemente postulada para los Premios Oscar. La entrada es libre y gratuita.

 

Belén, dirigida por Dolores Fonzi, narra la historia real de una joven tucumana encarcelada injustamente tras sufrir un aborto espontáneo en 2014. La trama sigue a Julieta y su abogada, Soledad Deza, enfrentándose a la criminalización, violencia institucional y prejuicios en un conservador sistema judicial argentino. Se recomienda llevar sillón o reposera.

 

