Vialidad Nacional realiza trabajos de reparación en la Ruta 18

En el cierre de una semana en la que ocurrieron cuatro muertes en la Ruta 18, desde Vialidad Nacional reportaron “que se están realizando trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en caliente a la altura de San Salvador (km 217)”. La iniciativa busca mejorar la seguridad vial y garantizar la transitabilidad de uno de los tramos más utilizados de la provincia.

Durante los trabajos, se reduce el carril intervenido, implementándose un paso alternado de a una mano por vez, por lo que se solicita precaución a los conductores que circulan por la zona.

Tragedias recientes en la Ruta 18

Cabe remarcar que uno de los fallecimientos recientes fue el del reconocido abogado concordiense Carlos Albino Medina, de 70 años, en un choque a la altura del kilómetro 216,5 ocurrido este jueves por la mañana.

La seguidilla de accidentes continuó este viernes por la mañana con un choque frontal ocurrido a la altura del kilómetro 77, en la zona de Las Tunas, departamento Paraná. El siniestro dejó como saldo tres personas fallecidas y un herido en estado crítico.

Desde Vialidad Nacional indicaron que, durante la intervención vial, “se recomienda a los conductores transitar con precaución, disminuir la velocidad y respetar las indicaciones de los banderilleros”, resaltando la importancia de extremar las medidas de seguridad para prevenir incidentes.

Continuidad de obras

Estas intervenciones buscan asegurar la transitabilidad y la seguridad de todos los usuarios de la Ruta 18, un corredor clave para el transporte de pasajeros y cargas en la región.

La combinación de mejoras en la infraestructura y la concientización vial es clave para prevenir nuevos incidentes y garantizar que la ruta sea segura para todos los conductores que circulan diariamente por esta importante vía.