Policiales Departamento Paraná

Cayó con su auto en una zanja en el ingreso a San Benito

18 de Enero de 2026
Accidente en ingreso a San Benito
Accidente en ingreso a San Benito Foto: Elonce

Un automovilista protagonizó un accidente este sábado cerca de las 21 cuando, por causas que se tratan de establecer, cayó con su vehículo en una zanja en el ingreso a la localidad de San Benito.

 

Según se informó, el conductor logró salir del rodado por sus propios medios y no resultó lesionado. Testigos indicaron que el automóvil quedó dentro de la zanja tras el siniestro.

 

El accidente solo provocó daños materiales y no fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia.

Temas:

San Benito Accidente
