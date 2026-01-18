Cayó con su auto en una zanja en el ingreso a San Benito

Por causas que se tratan de establecer, un automovilista cayó con su vehículo en una zanja en el ingreso a la localidad de San Benito. No se reportaron lesionados.
Un automovilista protagonizó un accidente este sábado cerca de las 21 cuando, por causas que se tratan de establecer, cayó con su vehículo en una zanja en el ingreso a la localidad de San Benito.
Según se informó, el conductor logró salir del rodado por sus propios medios y no resultó lesionado. Testigos indicaron que el automóvil quedó dentro de la zanja tras el siniestro.
El accidente solo provocó daños materiales y no fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia.