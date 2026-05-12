Wanda Nara reveló por qué terminó su relación: “Era muy celoso”

Después de varias semanas de rumores y señales cruzadas en redes sociales, Wanda Nara reconoció que su relación con Martín Migueles llegó a su fin y dejó entrever cuáles fueron los motivos que terminaron desgastando el vínculo.

La empresaria habló del tema en una conversación privada con Yanina Latorre, quien luego reveló parte del intercambio al aire de SQP.

Según trascendió, Wanda aseguró que la separación no fue reciente y que ambos ya llevaban varias semanas distanciados, pese a que continuaban mostrándose cercanos públicamente.

Los celos y el viaje a Uruguay

De acuerdo a lo contado en televisión, uno de los puntos que generó tensión en la pareja habría sido el viaje de la mediática a Uruguay para participar de una película.

En ese contexto, Wanda Nara habría admitido que los celos comenzaron a afectar la relación, especialmente después de sincerar situaciones vinculadas al actor Agustín Bernasconi, quien forma parte del proyecto audiovisual.

La exposición mediática y la distancia también habrían profundizado las diferencias entre ambos durante las últimas semanas.

Rumores y situación judicial

La separación se conoció además en medio de versiones relacionadas con la situación judicial de Martín Migueles, investigado por presuntas maniobras financieras ilegales.

Aunque Wanda tomó distancia de esas acusaciones y negó tener conocimiento sobre el tema, las especulaciones crecieron después de que la relación comenzara a enfriarse públicamente.

A pesar del distanciamiento, hasta hace pocos días Migueles seguía dedicándole mensajes románticos y enviándole regalos que la empresaria compartía en sus redes.