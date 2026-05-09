Aseguran que Wanda Nara y Martín Migueles terminaron su relación amorosa

Wanda Nara y Martín Migueles habrían puesto fin a su relación en medio de diferencias vinculadas al presente laboral de la conductora y su prolongada estadía en Uruguay, donde se encuentra desarrollando nuevos proyectos audiovisuales.

La información fue difundida por la periodista Nairara Vecchio, quien aseguró que la pareja tomó distancia mientras Wanda avanza con la grabación de una serie vertical junto a Maxi López y una producción cinematográfica.

“Primicia exclusiva: Wanda Nara y Martín Migueles separados. Las diferencias surgieron cuando la conductora de Telefe viajó a Uruguay a filmar la película”, escribió Vecchio en sus redes sociales. Según explicó, el empresario no estaría de acuerdo con la decisión de Wanda de instalarse varias semanas fuera del país por cuestiones laborales.

Los motivos de la separación

De acuerdo con la versión difundida, el principal conflicto habría surgido a partir de los nuevos compromisos profesionales de la mediática, quien actualmente se encuentra enfocada en distintos proyectos audiovisuales en Uruguay, publicó Ciudad.

Siempre según la periodista, Migueles no veía con buenos ojos la prolongada estadía de Wanda en el país vecino ni el nivel de exposición que implicaban estos nuevos trabajos. Esa situación habría generado tensiones en la pareja y derivado finalmente en la ruptura.

Pese a la separación, trascendió que ambos decidieron finalizar el vínculo de manera cordial y evitando conflictos mediáticos. “Terminaron en buenos términos”, aseguró Vecchio al dar a conocer la noticia.

Wanda, enfocada en nuevos proyectos

En las últimas semanas, Wanda Nara mostró en redes sociales parte de su intensa actividad laboral vinculada a producciones audiovisuales y campañas comerciales. Además de la serie vertical junto a Maxi López, también participa de una película que se encuentra en etapa de grabación.

La noticia de la separación se conoció además en un contexto sensible para Martín Migueles, cuyo nombre comenzó a aparecer recientemente en versiones periodísticas relacionadas con la causa judicial que involucra a Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio.

Hasta el momento, ni Wanda Nara ni Martín Migueles realizaron declaraciones públicas sobre la ruptura.