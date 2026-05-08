Escándalo SIRA: investigan una red de coimas y gestoría paralela en importaciones

El escándalo SIRA quedó al descubierto tras el levantamiento del secreto de sumario en una causa judicial que investiga una presunta red de coimas para agilizar importaciones en 2022 y 2023.
El escándalo SIRA volvió a sacudir el ámbito judicial y político tras el levantamiento del secreto de sumario en una investigación que revela la existencia de una presunta red de sobornos y “gestoría paralela” destinada a agilizar la aprobación de importaciones en el marco del Sistema de Importaciones de la República Argentina. La causa es llevada adelante por el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi.
Según la investigación, el esquema habría funcionado entre 2022 y 2023, período en el que distintas empresas habrían pagado retornos ilegales para obtener permisos de importación en tiempos mucho más reducidos que los habituales. Los plazos, que normalmente superaban los 90 o 120 días, podían reducirse a apenas una semana o diez días mediante el pago de estas sumas.
Los peritajes realizados sobre teléfonos y mensajes de WhatsApp de los principales involucrados permitieron reconstruir conversaciones que describen el funcionamiento interno del sistema. En esos diálogos se mencionan porcentajes de coimas que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor total de las operaciones de importación.
Chats, audios y nombres bajo investigación
Uno de los nombres que aparece en el expediente es el del abogado Ariel Germán Saponara, señalado como uno de los nexos dentro del circuito de contactos para destrabar trámites. En los chats incorporados a la causa, Saponara consultaba sobre la posibilidad de “liberar” declaraciones de importación de maquinaria y repuestos.
En uno de los audios incorporados a la investigación, un intermediario identificado como Martín Migueles describe el esquema de ganancias y porcentajes. Allí se menciona que las comisiones se calculaban en función del tipo de cambio y que existía un margen interno de distribución de los pagos entre distintos niveles de la red.
El sistema, según la causa, permitía a las empresas acceder a la aprobación de sus importaciones en tiempos significativamente menores a los habituales, en un contexto de fuerte restricción de divisas y control estatal del comercio exterior.
Intermediarios, allanamientos y estructura del esquema
Otro de los actores señalados en la investigación es Héctor Ezequiel “Pipo” Caputto, quien habría tenido un rol clave en la canalización de solicitudes hacia los organismos encargados de aprobar las importaciones. En los audios analizados por la Justicia, se detallan porcentajes del 15% como “costo operativo” para acelerar los trámites.
La causa también describe la existencia de puntos de entrega de dinero y circuitos de pago que habrían permitido la circulación de las coimas. Entre ellos se menciona una oficina ubicada en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, donde se habrían concretado entregas en efectivo.
Antes del levantamiento del secreto de sumario, el juez Ariel Lijo ordenó múltiples allanamientos que alcanzaron a financistas e intermediarios vinculados al esquema. En total, más de 50 personas físicas y jurídicas se encuentran bajo investigación por su posible participación en la maniobra.
La causa continúa y surgen nuevas líneas de investigación
El fiscal Franco Picardi continúa analizando el material digital secuestrado, mientras avanzan los peritajes sobre dispositivos electrónicos que podrían aportar nuevos nombres y conexiones dentro del entramado.
Según fuentes judiciales, también se investiga la participación de intermediarios aún no identificados plenamente, mencionados en las escuchas como “Pato” y “La Señora”, quienes habrían tenido influencia directa en la aprobación de expedientes dentro de organismos estatales.