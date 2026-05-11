 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos Nueva polémica

“Nos quisieron alejar con mentiras”: el duro descargo de Mauro Icardi dedicado a sus hijas

El delantero argentino compartió un extenso mensaje dedicado a Francesca e Isabella después de los festejos por un nuevo campeonato en Turquía y en medio del conflicto judicial con Wanda Nara.

11 de Mayo de 2026
Mauro Icardi y sus hijas.
Mauro Icardi y sus hijas.

El delantero argentino compartió un extenso mensaje dedicado a Francesca e Isabella después de los festejos por un nuevo campeonato en Turquía y en medio del conflicto judicial con Wanda Nara.

Después de consagrarse campeón nuevamente con Galatasaray, Mauro Icardi utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje dedicado a sus hijas Francesca e Isabella, aunque sus palabras también incluyeron una fuerte indirecta vinculada al conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara.

 

La publicación llegó tras los festejos por el título obtenido por el conjunto turco y luego de las repercusiones que generaron las imágenes del delantero celebrando junto a Eugenia “La China” Suárez y los hijos de la actriz en el campo de juego.

 

 

En ese contexto, Mauro Icardi decidió publicar una fotografía retro junto a sus hijas y acompañarla con un extenso descargo en el que habló sobre el vínculo familiar y las dificultades atravesadas en los últimos meses.

 

“Nos quisieron separar”

 

“Ustedes también son parte de todo esto, mis princesas hermosas”, escribió el futbolista al comienzo del mensaje que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

Más adelante, Mauro Icardi lanzó frases que fueron interpretadas como una referencia directa a Wanda Nara y a la disputa judicial que ambos mantienen desde hace meses.

 

“Nos quisieron separar con falsas denuncias. Nos quisieron alejar con mentiras”, expresó el delantero del Galatasaray en uno de los fragmentos más comentados de la publicación.

 

 

Además, sostuvo que intentaron “distanciarlos aprovechándose de una justicia incapaz, de personas sin valores y de historias inventadas para intentar dañarlos”.

El futbolista también aseguró que el vínculo con sus hijas nunca estuvo en duda a pesar de los conflictos públicos y judiciales que atraviesa la familia.

 

El festejo con la China Suárez

 

La publicación de Mauro Icardi apareció pocas horas después de los festejos por un nuevo campeonato del Galatasaray en Turquía, donde estuvo acompañado por Eugenia Suárez y los hijos de la actriz.

 

 

Las imágenes de la celebración recorrieron rápidamente las redes sociales y reavivaron los comentarios sobre la relación entre ambos, además de generar nuevas repercusiones vinculadas a Wanda Nara.

 

Durante los festejos, la actriz ingresó al campo de juego junto a Rufina, Magnolia y Amancio, mientras el plantel celebraba la obtención del título frente a los hinchas en el estadio Rams Park de Estambul.

Temas:

Icardi Wanda Nara China Suárez
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso