“Nos quisieron alejar con mentiras”: el duro descargo de Mauro Icardi dedicado a sus hijas

Después de consagrarse campeón nuevamente con Galatasaray, Mauro Icardi utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje dedicado a sus hijas Francesca e Isabella, aunque sus palabras también incluyeron una fuerte indirecta vinculada al conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara.

La publicación llegó tras los festejos por el título obtenido por el conjunto turco y luego de las repercusiones que generaron las imágenes del delantero celebrando junto a Eugenia “La China” Suárez y los hijos de la actriz en el campo de juego.

En ese contexto, Mauro Icardi decidió publicar una fotografía retro junto a sus hijas y acompañarla con un extenso descargo en el que habló sobre el vínculo familiar y las dificultades atravesadas en los últimos meses.

“Nos quisieron separar”

“Ustedes también son parte de todo esto, mis princesas hermosas”, escribió el futbolista al comienzo del mensaje que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

Más adelante, Mauro Icardi lanzó frases que fueron interpretadas como una referencia directa a Wanda Nara y a la disputa judicial que ambos mantienen desde hace meses.

“Nos quisieron separar con falsas denuncias. Nos quisieron alejar con mentiras”, expresó el delantero del Galatasaray en uno de los fragmentos más comentados de la publicación.

Además, sostuvo que intentaron “distanciarlos aprovechándose de una justicia incapaz, de personas sin valores y de historias inventadas para intentar dañarlos”.

El futbolista también aseguró que el vínculo con sus hijas nunca estuvo en duda a pesar de los conflictos públicos y judiciales que atraviesa la familia.

El festejo con la China Suárez

La publicación de Mauro Icardi apareció pocas horas después de los festejos por un nuevo campeonato del Galatasaray en Turquía, donde estuvo acompañado por Eugenia Suárez y los hijos de la actriz.

Las imágenes de la celebración recorrieron rápidamente las redes sociales y reavivaron los comentarios sobre la relación entre ambos, además de generar nuevas repercusiones vinculadas a Wanda Nara.

Durante los festejos, la actriz ingresó al campo de juego junto a Rufina, Magnolia y Amancio, mientras el plantel celebraba la obtención del título frente a los hinchas en el estadio Rams Park de Estambul.