Mauro Icardi obtuvo un fallo favorable en medio de su disputa con Wanda Nara

Una nueva decisión judicial volvió a poner en el centro de la escena a Mauro Icardi, en el marco del conflicto que mantiene con Wanda Nara por el cuidado de sus hijas. El fallo le permitió extender su estadía con las menores durante su paso por la Argentina.

La resolución fue emitida por el Juzgado Civil 106 y establece que las niñas podrán permanecer bajo el cuidado del futbolista hasta el viernes 27 de marzo. Ese día deberán ser reintegradas a las 19 en la guardería del Chateau Libertador.

El documento judicial confirma que ambas partes prestaron conformidad para ampliar de manera excepcional la medida cautelar vigente.

Qué establece el fallo judicial

El fallo a favor de Mauro Icardi se enmarca en su visita al país durante la fecha FIFA, lo que habilitó una modificación temporal del régimen de cuidado.

A pesar del fallo favorable para Mauro Icardi, desde el entorno de Wanda Nara surgieron cuestionamientos sobre el cumplimiento de ciertas pautas durante la convivencia.

La abogada Ana Rosenfeld advirtió en un escrito que “dicha conformidad no puede interpretarse como una habilitación para alterar las rutinas esenciales de las niñas, en particular su asistencia al colegio”.

Además, planteó que “ningún régimen comunicacional puede afectar las rutinas de las menores ni sustituir decisiones parentales que requieren coordinación”.

El trasfondo del conflicto

En paralelo al fallo que beneficia a Mauro Icardi, la disputa entre las partes volvió a escalar en el plano mediático y judicial.

Desde la representación de Wanda se mencionaron presuntas irregularidades vinculadas a la asistencia escolar y decisiones médicas, lo que motivó nuevas presentaciones ante la Justicia.

Mientras tanto, desde el entorno del futbolista sostienen que la extensión del régimen cuenta con aval judicial y que las condiciones fueron acordadas previamente.