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Wanda Nara da el salto al cine y será protagonista de una comedia romántica

La conductora anunció su nuevo proyecto durante la final de MasterChef Celebrity y confirmó que será parte de una producción internacional. La película comenzará a rodarse en las próximas semanas y apunta a estrenarse a fin de año.

20 de Marzo de 2026
Wanda Nara.
Wanda Nara.

La conductora anunció su nuevo proyecto durante la final de MasterChef Celebrity y confirmó que será parte de una producción internacional. La película comenzará a rodarse en las próximas semanas y apunta a estrenarse a fin de año.

Wanda Nara dará un nuevo paso en su carrera artística con su debut como protagonista en la pantalla grande. La conductora confirmó que encabezará una comedia romántica que comenzará a filmarse en las próximas semanas, en el marco de una producción que involucra a distintas compañías del sector audiovisual.

 

El anuncio se realizó durante la final de MasterChef Celebrity, donde la propia Wanda Nara decidió compartir la noticia antes de la consagración del ganador. La revelación generó repercusión, ya que se trata de su primera incursión en el cine como figura principal.

 

 

“Quiero compartir con ustedes una noticia que me hace muy feliz”, expresó en vivo, antes de dar a conocer los detalles del proyecto que marcará una nueva etapa en su trayectoria.

 

Una comedia romántica con producción internacional

 

La película será producida por Telefe Studios y contará con la coproducción de Zeppelin Studios, Cimarron Cine, Film Suez e IP4. Según trascendió, el rodaje comenzará una vez que la conductora regrese de sus vacaciones.

 

En ese contexto, Wanda Nara adelantó algunos aspectos del film. “Voy a protagonizar una comedia romántica espectacular, divertida y emocionante, que muy pronto empezamos a filmar”, señaló.

 

Wanda Nara.
Wanda Nara.

 

El proyecto apunta a estrenarse a fin de año y estará orientado a un público amplio, con una historia centrada en los vínculos personales y los cambios de vida.

 

De qué trata la historia

 

La producción será una adaptación de la película mexicana ¿Quieres ser mi hijo?, lo que implica una reinterpretación de la trama para una nueva audiencia.

 

En este caso, Wanda Nara interpretará a una mujer que atraviesa una ruptura sentimental y, en medio de un proceso de reinvención personal, enfrenta una situación inesperada en el ámbito laboral.

 

 

A partir de un malentendido, deberá sostener una ficción que la llevará a involucrar a un joven vecino en su plan, lo que dará lugar a una serie de situaciones que combinan humor y desarrollo emocional.

 

Con este proyecto, Wanda Nara amplía su perfil profesional y se suma al mundo del cine con un papel protagónico en una producción que busca posicionarse en la cartelera de fin de año.

Temas:

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