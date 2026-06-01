Investigan el crimen de una adolescente misionera: no descartan que haya sido violada y ahorcada

La denuncia por la desaparición de Dulce María Beatriz Candia fue radicada al menos diez días después de haberse extraviado de su hogar. El cuerpo fue hallado sin vida en una obra en construcción. Hasta el momento no hay detenidos ni sospechoso por el crimen.
Investigan el crimen de Dulce María Beatriz Candia en la localidad misionera de Eldorado. La adolescente de 17 años salió de su casa un domingo 17 de mayo por la noche y no regresó: once días después la encontraron sin vida en una obra en construcción en el barrio El Tucán.
La causa podría ser recaratulada como femicidio debido a que no se descarta que antes de que haya sido ahorcada o estrangulada, Dulce fuera abusada sexualmente. Fuentes ligadas a la pesquisa señalaron que "lo que se sabe es que Dulce María fue denunciada como desaparecida el 27 de mayo, un día antes de ser encontrada asesinada".
De acuerdo a lo que pudo saber El Territorio por fuentes ligadas a la pesquisa, los registros oficiales -que motivaron la circulación de la fotografía y datos de la menor como parte del protocolo de búsqueda- indican que la denuncia se radicó diez días después de que Candia estaba desaparecida. El mismo relato del familiar denunciante da cuenta de que la menor se había ausentado del domicilio el 17 de mayo.
La autopsia, por otro lado, confirmó que la adolescente falleció entre cuatro y cinco días antes de que su cuerpo fuera encontrado. Se avanzaron en pericias y rastrillajes en la zona, sin embargo, hasta el momento no hay detenciones ni allanamientos ordenados por el Juzgado de Instrucción de esa ciudad.
El avanzado estado de descomposición del cuerpo no permitió, en un primer momento, identificar signos de muerte violenta. No obstante, el informe del Cuerpo Médico Forense fue determinante: a Dulce Candia la mataron por asfixia mecánica.
Se espera que, en las próximas horas, siempre esperando ordenes de la jueza María Laura Rodríguez que interviene en la causa, se avance en la recolección de más datos y pruebas. Trabaja intensamente la Dirección de Homicidios de la Policía, en conjunto con personal de las comisarías jurisdiccionales.
Durante los once días de la desaparición de Dulce Candia no se dijo nada. De la menor residente en el barrio Avanti Eldorado, altura del kilómetro 3 al este del área urbana, cercano a la ruta nacional 12 y la terminal de colectivos, no se supo absolutamente nada.