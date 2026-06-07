Mirtha Legrand recordó a su primer amor y confesó: “Hasta hoy no me lo perdono”

Una pregunta inesperada durante la última emisión de su programa derivó en una de las confesiones más personales de Mirtha Legrand. La conductora habló sobre un romance de juventud que vivió antes de conocer a Daniel Tinayre y reconoció que aún hoy le genera arrepentimiento la manera en que terminó aquella relación.

El tema surgió cuando la periodista Mercedes Ninci recordó una historia que, según comentó, conocía desde hace años a través de relatos familiares. La consulta tomó por sorpresa a la anfitriona, que inicialmente intentó evitar el asunto, aunque finalmente decidió compartir parte de aquellos recuerdos.

Fue entonces cuando Mirtha Legrand confirmó que había estado profundamente enamorada de un joven cordobés llamado Julio y que incluso habían llegado a comprometerse, una práctica muy habitual para la época.

El amor que quedó en el pasado

Durante la conversación, la conductora recordó que aquella relación se desarrolló cuando tenía apenas 17 años. Según relató, el vínculo avanzó rápidamente y ambos llegaron a proyectar una vida juntos.

Sin embargo, mientras viajaba entre Córdoba y Buenos Aires por compromisos laborales vinculados a su carrera artística, conoció a Daniel Tinayre, quien más tarde se convertiría en su esposo y en una de las personas más influyentes de su vida personal y profesional.

MOMENTO TELEVISIVO DEL AÑO, MERCEDES NINCI INCOMODÓ A MIRTHA CON UN AMANTE. #Mesaza 🤣 -Vos estuviste enamorada de un cordobés? +Sí -Y cómo fue? +NO TE LA VOY A CONTAR, estuve comprometida y la familia no quería que fuera artista -Cómo lo dejaste? +POR TELÉFONO, HORRIBLE. No me… pic.twitter.com/K3pLlXEFWa — Empalados (@empaladosok) June 7, 2026

Además del nacimiento de ese nuevo amor, Mirtha Legrand explicó que existía otro aspecto que la alejaba de su entonces prometido. Según recordó, la familia del joven pretendía que abandonara definitivamente su carrera artística para dedicarse a la vida familiar, una condición que no estaba dispuesta a aceptar.

Una decisión que todavía lamenta

Uno de los momentos más emotivos de la charla llegó cuando la conductora recordó cómo puso fin a aquella historia de amor. Al rememorar esa situación, reconoció que todavía siente pesar por la forma elegida para comunicar la ruptura.

"Se lo dije por teléfono. Horrible. Hasta el día de hoy no me lo perdono", expresó Mirtha Legrand, visiblemente movilizada por el recuerdo.

La conductora también contó que nunca volvió a ver a Julio después de aquella separación. Recordó que más tarde él formó una familia y siguió adelante con su vida, mientras ella desarrolló una extensa trayectoria en el cine y la televisión junto a Tinayre.