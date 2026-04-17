 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Preocupación a nivel nacional

Múltiples amenazas de tiroteos en escuelas: afirman que “no son una broma, es un delito"

Autoridades de educación señalaron que estas intimidaciones en las escuelas “no son una broma”, si no que “es un delito" y piden cesar con los actos. Lo aclararon debido a la posibilidad de estar ligados a supuestos retos virales en redes sociales.

17 de Abril de 2026
Tiroteos en escuelas: afirman que “no son una broma, es un delito".
Tiroteos en escuelas: afirman que “no son una broma, es un delito". Foto: (redes).

Autoridades de educación señalaron que estas intimidaciones en las escuelas “no son una broma”, si no que “es un delito" y piden cesar con los actos. Lo aclararon debido a la posibilidad de estar ligados a supuestos retos virales en redes sociales.

Las amenazas de presuntos tiroteos escolares en todo el país generan preocupación a nivel nacional y en la jornada del jueves los ministros se reunieron en el Consejo Federal de Educación para debatir cómo abordar esta grave problemática que atraviesa la Argentina.

Desde hace meses el país afronta una crisis educativa respecto a las intimidaciones en las que alumnos, sobre todo del nivel secundario, realizan amenazas por redes sociales, grupos de WhatsApp o hasta en la propia institución educativa sobre posibles tiroteos y ataques.

Luego del caso de Gino C. en la ciudad santafesina de San Cristóbal, donde el alumno mató a tiros a un compañero, las denuncias y activación de protocolos en todas las provincias es cada vez mayor, por lo que las autoridades del Ministerio de Educación pidieron con urgencia una reunión, publicó NA.

La secretaria de Gestión Institucional de Santa Fe, Virginia Coudannes, afirmó en una conferencia de prensa que “en el día de ayer, en el Consejo Federal de Educación, donde participaron todos los ministros del país, la preocupación es generalizada, no solo de Santa Fe”.

Coudannes subrayó que estas intimidaciones “no son una broma”, si no que “es un delito", por lo que piden cesar con los actos. Esta aclaración se debe ante la posibilidad de que las pintadas en las escuelas estén ligadas a retos virales en redes sociales.

Temas:

amenazas de tiroteos Escuelas denuncias provincias
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso