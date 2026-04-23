A raíz de las amenazas en las escuelas, comenzaron a vender mochilas y cartucheras transparentes

Las mochilas transparentes por amenazas en escuelas se convirtieron en una postal cada vez más habitual en Mendoza, luego de una serie de episodios que encendieron las alarmas en el sistema educativo. La aparición de mensajes intimidatorios en redes sociales y dentro de establecimientos obligó a las autoridades a reforzar los protocolos de seguridad, generando cambios concretos en la vida cotidiana de estudiantes y familias.

En este contexto, la Dirección General de Escuelas (DGE) sugirió restringir el uso de mochilas dentro de los establecimientos como medida preventiva. Esta recomendación derivó en escenas poco habituales: alumnos asistiendo a clases con útiles en la mano o transportándolos en bolsas de supermercado.

Frente a esta situación, comerciantes y emprendedores locales encontraron una alternativa que rápidamente comenzó a expandirse: mochilas y cartucheras confeccionadas con materiales transparentes, como PVC o plástico, que permiten visualizar su contenido sin necesidad de abrirlas.

Una respuesta del mercado ante nuevas exigencias

La iniciativa surgió como una solución práctica ante las restricciones impuestas por las autoridades educativas. Las mochilas transparentes permiten a los estudiantes trasladar sus pertenencias de manera organizada, sin incumplir las recomendaciones de seguridad.

En los últimos días, estos productos comenzaron a venderse en locales del centro mendocino y también a través de plataformas digitales como redes sociales y sitios de compra-venta. Los precios varían entre los $20.000 y los $40.000, dependiendo del tamaño, la calidad del material y el diseño.

La propuesta apunta a resolver una necesidad concreta: facilitar el control visual por parte de directivos y personal de seguridad sin recurrir a inspecciones invasivas. De esta manera, se configura una especie de punto intermedio entre la prohibición total y la libertad de uso de mochilas tradicionales.

Protocolos, límites legales y una “zona gris”

La implementación de estas medidas responde a un protocolo activado tras la proliferación de amenazas. Desde la DGE explicaron que las escuelas pueden restringir el ingreso de mochilas, pero no están habilitadas legalmente para revisarlas de manera forzada.

Este límite normativo genera una “zona gris” en la que las mochilas transparentes aparecen como una alternativa funcional.

Foto: Los Andes.

Además, se estableció que, en caso de sospecha, los padres pueden autorizar la revisión de mochilas en presencia de personal policial. Sin ese consentimiento, las autoridades solo pueden impedir el ingreso al establecimiento con esos elementos.

Intervención policial y medidas preventivas

El protocolo vigente establece pasos claros ante una amenaza. El primero es dar aviso inmediato al 911, lo que activa la intervención de las fuerzas de seguridad y equipos especializados en investigación.

A partir de allí, se realizan peritajes para identificar el origen de los mensajes intimidatorios. En paralelo, se recomienda a los estudiantes asistir con la menor cantidad de objetos posibles para reducir riesgos.

Estas acciones buscan prevenir situaciones de peligro en un contexto donde la seguridad escolar se volvió una prioridad. Sin embargo, también generan tensiones en la dinámica diaria de las instituciones.

Advertencias oficiales y posibles sanciones

Desde el Gobierno provincial remarcaron la gravedad de las amenazas, incluso cuando se trata de bromas. Las autoridades advirtieron que este tipo de conductas puede tener consecuencias legales, señaló Los Andes.

Las sanciones pueden recaer tanto en los autores —si son imputables— como en sus padres, en casos donde los responsables sean menores de edad. En este último escenario, se contempla el incumplimiento de la responsabilidad parental.

Además, se subrayó que movilizar recursos del Estado ante amenazas falsas implica un costo significativo y pone en riesgo a la comunidad educativa, lo que agrava la situación desde el punto de vista legal.