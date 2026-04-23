Amenazas de tiroteos escolares: una escuela de Entre Ríos ya prohibió el ingreso de mochilas

El hecho ocurrido semanas atrás en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, donde un adolescente mató a otro, generó una ola de amenazas de tiroteos a nivel nacional que tuvo amplia repercusión.

A raíz de ello, se puso en debate cuándo una broma deja de serlo y se transforma en un caso, que puede llegar a tener sanciones, ya que se consideran “un delito”.

En la mayoría de los casos, se trabajó de manera coordinada con el Ministerio de Seguridad, la Policía, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y la Justicia, incluyendo la intervención del fuero de menores.

Amenaza en escuela secundaria

Los hechos de este tipo se repiten y este miércoles, por la mañana, tuvieron lugar escritos de amenazas en el baño femenino de una escuela del departamento Concordia, específicamente, la Escuela Secundaria N°3 Francisco Ramírez de la localidad de Los Charrúas.

El periodista Ariel Mazetto, director del sitio La Región Digital, contó a Elonce, que los directivos “llamaron a la policía e hicieron una serie de pasos que están articulados. No pasó nada al respecto, pero se busca ubicar quién puede ser el autor”, explicó.

Los efectivos policiales “tomaron muestras de huellas dactilares en el espejo, se llevaron algunos elementos que pueden contener huellas, como una forma de poder acercarse a identificar quién sería el autor del escrito”, sostuvo el periodista y agregó a Elonce que “después, se continuará con los pasos legales que la justicia disponga para este tipo de hechos”, resaltó.

Medida de emergencia

Sin embargo, desplegar el protocolo ante este tipo de hechos, muchas veces no alcanza para tranquilizar a la comunidad educativa y algunas escuelas comenzaron a tomar llamativas medidas de emergencia, para descartar cualquier tipo de presunta amenaza y minimizar el riesgo en las instituciones.

Una de ellas, es el caso de la Escuela Secundaria N° 3 Francisco Ramírez de la localidad de Los Charrúas, que prohibió el ingreso mochilas a la institución, supo Elonce.

La Escuela Secundaria de Los Charrúas, en el departamento Concordia, emitió un comunicado para dar a conocer las nuevas medidas que se implementarán como prevención ante las reiteradas amenazas de tiroteos escolares que se dieron en diferentes puntos del país y que en Entre Ríos, totalizaron más de 180 denuncias por diferentes amenazas en instituciones educativas del territorio provincial.

Llevar una bolsa transparente

Al respecto, el comunicado solicita la “comprensión y colaboración” de la comunidad educativa. El pedido menciona que a partir de este jueves y “debido a los acontecimientos recientes, no se permitirá el ingreso a la escuela con mochilas ni cartucheras”.

En el escrito difundido a través de las redes sociales oficiales de la Escuela Secundaria N°3, solicitan que los estudiantes concurran a clases con “bolsa transparente y llevar únicamente los materiales correspondientes a las materias del día”, señala el breve texto firmado por el Equipo Directivo y Pedagógico.

En las últimas horas, se dio a conocer que no existe una disposición general para este tipo de medias, pero que estas normativas, son adoptadas en su totalidad por las autoridades de cada establecimiento.