Amenaza de tiroteo en escuela de Paraná: estudiantes grabaron un video para concientizar

Una amenaza de tiroteo se registró este miércoles por la mañana en la Escuela Nº15 "De la Baxada del Paraná", de la capital entrerriana y motivó que se activara el protocolo de seguridad con la intervención de efectivos policiales en el lugar.

En medio de la preocupación por la circulación de amenazas en diferentes escuelas, los alumnos del Quinto C, de la institución se pusieron manos a la obra en el marco de la materia “Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)” y utilizaron los elementos que tienen al alcance de la mano y grabaron un video para concientizar sobre las amenazas de tiroteos.

El video protagonizado por estudiantes fue subido esta tarde a las redes sociales y en el mismo, se aborda la problemática de los mensajes vinculados a supuestos tiroteos que vienen apareciendo en baños de distintas escuelas.

En las imágenes, buscaron destacar un fuerte llamado a la conciencia, demostrando que las plataformas digitales también pueden ser utilizadas con un fin positivo.

Reflexión y mensaje de concientización

A través de una propuesta de concientización, los jóvenes exponen el impacto de estos mensajes y buscan dejar una reflexión clara. “Un mensaje no es solo un mensaje y hacer amenazas, no es una broma, es un delito y tiene sus consecuencias reales”, afirman los jóvenes en el video y agregan: “las amenazas de tiroteos, provocan angustia, interrumpen clases y genera un problema en toda la comunidad”.

El contenido al que accedió Elonce, generó repercusión por el contexto de preocupación que atraviesa la comunidad educativa frente a este tipo de situaciones. “La escuela es para compartir, aprender y sentirnos seguros. No es para tener miedo. La escuela es un espacio de crecimiento y futuro. Es una responsabilidad cuidarla entre todos”, resaltan los adolescentes de la Escuela Nº15 "De la Baxada del Paraná".

El video vuelve a poner en debate la gravedad de este tipo de amenazas en escuelas, incluso, cuando se presentan como “bromas”.

“Si ves una amenaza o mensaje intimidante, no lo compartas ni lo difundas, contaselo a una autoridad o un adulto. No es un juego, es un delito. Hagamos entre todos, un lugar seguro en la escuela”, finalizan en el video.