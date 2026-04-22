Internaron a adolescente vinculado a grupo que glorifica masacres escolares: tenía anotaciones para hacer bombas

En medio de las recientes amenazas de ataques en establecimientos escolares que se replicaron por todo el país, autoridades de Córdoba detectaron a un adolescente de 13 años con presuntos vínculos activos con la comunidad digital que glorifica las masacres escolares conocida como True Crime Community (TCC). En su poder, además, hallaron material considerado “violento”, que incluía anotaciones para fabricar explosivos y armas blancas.

El caso se descubrió a partir del análisis de chats en los que el menor oriundo de la localidad de Río Cuarto manifestaba “intenciones violentas” y recibía mensajes de apoyo de otros usuarios digitales.

Una vez identificado, según consignó el medio eldocetv, la fiscal penal juvenil Norma Scaglia ordenó un allanamiento en su vivienda, ubicada en el barrio Yofré Norte. Allí se secuestró un cuaderno con instrucciones precisas sobre cómo fabricar bombas y explosivos caseros, además de cuchillos de caza y una navaja.

La Escuela N°40 de San Cristóbal en donde un menor de 15 años inició un tiroteo. (La Nación)

“Había manifestaciones constantes en escrito y en el chat del grupo de este joven de solucionar cualquier forma de conflicto con compañeros del colegio, amigos o conocidos sólo con el uso de armas”, detalló la fiscal en diálogo con Telenoche. “Miembros de este grupo manifestaban su conformidad, le decían que de esta manera iba a ser un héroe. Hay logos compatibles con la comunidad TCC”, explicó.

Derivado a un centro de salud mental

Los padres del menor, según consignó el medio local, aseguraron que no estaban al tanto de lo que ocurría. Tras el procedimiento, la Justicia intervino de urgencia y el menor fue derivado a un centro de salud mental especializado, en donde permanece internado bajo seguimiento profesional.

El caso se da en un contexto de reiteradas amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país, muchas de ellas difundidas en redes sociales o escritas en paredes, baños y pizarrones de establecimientos educativos, y que se investigan como parte de un posible desafío de redes sociales.

(El Doce).

En Córdoba, la Fiscalía Penal Juvenil del 4.º turno imputó a dos adolescentes por el delito de “amenaza agravada por anonimato”, en el marco de la investigación de mensajes con amenazas en escuelas en la capital provincial, La Falda, Cosquín, Cruz del Eje y Jesús María. En todas las jurisdicciones se están tomando medidas procesales a fin de esclarecer los casos, según se informó.

Uno de los menores imputados también sería integrante de la TCC y habría sido vinculado tras una denuncia que reveló la circulación de un mensaje de WhatsApp que hacía referencia a un hecho de violencia armada en un establecimiento educativo.

Peligroso grupo

La urgencia del procedimiento tuvo que ver con la confirmación de la participación en la comunidad digital, la misma que involucró al atacante de San Cristóbal, en Santa Fe, que mató a un compañero e hirió a otros ocho. En la Argentina había relevados, hasta el momento, siete hechos de violencia extrema asociados a este grupo que sucedieron en escuelas.

La imagen de uno de los tiradores de Columbine.

Esta subcultura tiene como objeto de culto a los perpetradores de tiroteos masivos, en especial, aquellos cometidos en escuelas. Según un informe realizado por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) de la Procuración General de la Nación, la TCC es una organización "descentralizada y transnacional" que opera principalmente mediante la circulación de simbología, narrativas y referencias compartidas vinculadas a ataques de violencia extrema.

La TCC funciona migrando de plataformas masivas hacia entornos cada vez más cerrados, habitualmente en plataformas como Discord o Telegram donde el material que se intercambia es extremadamente violento, publicó La Nación.

Uno de los materiales más comunes que se comparten y que los usuarios veneran tiene que ver con la masacre de Columbine, el tiroteo perpetrado el 20 de abril de 1999 por los estudiantes Eric Harris y Dylan Klebold en una escuela secundaria de Colorado, en donde asesinaron a 12 alumnos y un profesor antes de suicidarse. Para la TCC, ese ataque es la referencia a partir de la cual se articula la subcultura.