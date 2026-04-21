Amenazas de tiroteos: “La escuela es muy demandada y está bastante sola”, afirmó una psicopedagoga

Las amenazas de tiroteos en escuelas en Paraná y otras ciudades del país han encendido alertas en comunidades educativas, especialmente tras el antecedente concreto ocurrido en San Cristóbal, Santa Fe, donde un ataque escolar dejó como saldo la muerte de un niño de 13 años y varios heridos. Este hecho real profundiza la preocupación social y reabre el debate sobre violencia, salud mental y convivencia en el ámbito escolar.

En este contexto, Elonce dialogó con la psicopedagoga y docente Nidia Álvarez, integrante del Colegio de Psicopedagogos de Entre Ríos, para comprender las causas de esta violencia latente.

Álvarez explicó que esta problemática no es nueva y que, aunque los episodios sean recientes, sus raíces son más profundas.

"Lo que estamos viviendo no es algo que surgió de un día para otro. Es una problemática que viene gestándose desde hace varios años, y se enmarca en un contexto de malestar que atraviesa a los adolescentes", señaló Álvarez.

Según la especialista, la adolescencia es una etapa compleja en la que confluyen diversas causas desencadenantes, muchas veces relacionadas con una falta de comunicación y apoyo emocional en el núcleo familiar. "Se ha perdido el vínculo humano, la empatía, y los adultos no hemos sabido tramitar nuestras propias emociones. Estamos estresados, y a veces no logramos ver lo que está pasando con los más jóvenes. Vivimos en una cultura de ‘sálvese quien pueda’", afirmó.

La raíz del malestar adolescente y la importancia de la escuela

Álvarez explicó que el malestar adolescente no es un fenómeno aislado, sino que responde a una historia de desconexión emocional y de problemas no resueltos en la infancia. "Un episodio disruptivo no surge de manera mágica. Siempre tiene un antecedente, una historia que no supimos leer a tiempo", apuntó.

En este sentido, la psicopedagoga subrayó que el rol de los adultos es fundamental. "Como adultos, tenemos una función muy asimétrica en relación con los niños y adolescentes. Es nuestra responsabilidad orientar, poner límites y, sobre todo, escuchar", destacó Álvarez.

Sin embargo, la situación es cada vez más difícil de manejar para las instituciones educativas. "La escuela está muy demandada, y aunque tiene el deber de escuchar y observar, está bastante sola en esto", comentó la psicopedagoga. La falta de recursos y de equipos profesionales en algunas escuelas agrava aún más la situación, ya que la violencia puede estallar en cualquier contexto social. "No se trata de estigmatizar la pobreza, sino de reconocer que las escuelas no siempre cuentan con los medios necesarios para acompañar el desarrollo emocional de los adolescentes", dijo Álvarez.

El impacto de las redes sociales y el papel de los padres

Uno de los factores que más preocupa a Álvarez es el uso desmedido de las redes sociales por parte de los adolescentes. "Hoy en día, el celular es más peligroso que el televisor. Los niños y adolescentes están horas frente a la pantalla sin ningún tipo de guía adulta", alertó.

La psicopedagoga explicó que los padres, aunque preocupados, a menudo se sienten impotentes para controlar el acceso de sus hijos a Internet y las redes sociales. "Los padres se sienten forzados a quitarles el celular, pero eso no soluciona el problema. El punto de partido es el adulto, porque los chicos imitan. Necesitamos crear espacios de intercambio, de comunicación real", afirmó Álvarez.

Preocupación en la comunidad educativa: investigan amenazas de tiroteo

La especialista también advirtió sobre la importancia de los límites en la crianza. "Los límites son fundamentales para organizar las emociones y los tiempos de los niños. Si los adultos no imponen esos límites, los adolescentes no saben cómo canalizar sus impulsos", indicó. Álvarez concluyó enfatizando que los padres deben ser conscientes de su rol en la vida de sus hijos. "Es crucial que los adultos no le tengan miedo a sus hijos. Si no establecemos límites claros, estamos dejando que los adolescentes se enfrenten solos a un mundo que no siempre entienden", finalizó.

En este contexto tan delicado, la reflexión sobre el papel de la familia, la escuela y las redes sociales se vuelve clave para prevenir que los episodios de violencia continúen creciendo en las aulas de Paraná y otras partes del país.