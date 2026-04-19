Alumno amenazó con “matar a tiros” a docentes y hallaron un arsenal en su casa

El arsenal que hallaron en la casa del estudiante señalado

Una amenaza de tiroteo generó alarma en un colegio de Rancul (La Pampa), luego de que un alumno de 13 años manifestara su intención de atacar a docentes y directivos durante la jornada escolar.

El episodio fue denunciado por autoridades del establecimiento tras detectar los dichos del adolescente, quien incluso mencionó posibles objetivos, según publicó Infotec. Si bien posteriormente intentó restarle importancia al asegurar que se trataba de un “chiste”, se activaron los protocolos de seguridad ante la gravedad del hecho.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Penal Juvenil, dirigida por Emilia Buffone, que dispuso allanamientos en domicilios vinculados al menor. Los procedimientos fueron realizados por personal policial bajo la coordinación del subcomisario Gustavo Tévez.

Durante los operativos se secuestraron dispositivos electrónicos para su análisis y, en una de las viviendas, se halló un importante arsenal. Entre los elementos incautados había carabinas, una escopeta, una pistola calibre .380 y gran cantidad de municiones, además de documentación y equipos tecnológicos como visores nocturnos e infrarrojos.

Rancul, La Pampa

El fiscal Guillermo Komarofky explicó que este tipo de hechos responde a un patrón viral que se replica en redes sociales y remarcó que los involucrados son menores de edad, por lo que resultan inimputables.

En relación al caso, confirmó que el armamento encontrado pertenecía al padre del adolescente, quien no contaba con la documentación correspondiente, lo que derivó en una causa paralela por tenencia ilegal de armas.

En este contexto, el Gobierno de La Pampa solicitó constituirse como querellante en las investigaciones, a través de la Fiscalía de Estado, por instrucción del gobernador Sergio Ziliotto.

Las actuaciones continúan con el objetivo de esclarecer lo sucedido y avanzar en las medidas judiciales correspondientes, en medio de un escenario de reiteradas amenazas en instituciones educativas del país.