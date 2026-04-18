Identificaron y denunciaron a dos alumnos por las amenazas de tiroteos en escuela entrerriana

Denunciaron a dos alumnos de la Escuela de Educación Técnica N°3 “15 de Noviembre” de Gualeguaychú por la difusión de amenazas de tiroteos en un grupo de WhatsApp, en los que se instaba a realizar un ataque armado dentro de la institución. El rector Julio Capurro formalizó la presentación este viernes en una dependencia policial, tras identificar a los presuntos autores de los mensajes intimidatorios.

Según consta en la denuncia, uno de los estudiantes publicó un mensaje que convocaba a concurrir con armas a la escuela, al que otro alumno respondió en la misma línea. Frente a esta situación, las autoridades escolares solicitaron la intervención policial y pidieron que se adopten medidas de seguridad, publicó R2820.

El hecho se produjo en un contexto de alta preocupación en el ámbito educativo, con múltiples amenazas detectadas en distintas instituciones. Durante la misma jornada, en Gualeguaychú, la Escuela Técnica N°2 “Presbítero José María Colombo” y el Instituto La Salle suspendieron las clases tras la aparición de mensajes intimidatorios en sus instalaciones.

Las advertencias incluían frases que anticipaban posibles ataques en fechas específicas, lo que derivó en la activación de protocolos de prevención. En conjunto, cerca de mil estudiantes se vieron afectados por la interrupción de actividades.

Además, episodios similares se registraron en otras ciudades entrerrianas como Gualeguay, Villaguay, Concepción del Uruguay, La Paz y Paraná, donde también se detectaron mensajes similares en establecimientos educativos.

Desde el Consejo General de Educación advirtieron que este tipo de amenazas constituyen un delito y recomendaron no suspender las clases de manera generalizada, al tiempo que confirmaron que algunos responsables ya fueron identificados.

En paralelo, durante algunas horas del viernes circuló en la red social Instagram una cuenta que convocaba a realizar ataques con armas blancas en varias escuelas de Gualeguaychú. La página, que tuvo escasa difusión, fue eliminada ese mismo día, aunque se logró registrar su contenido.

Desde Instagram se convocó a un ataque con armas blancas en escuelas de Gualeguaychú (foto Radio Máxima)

El fenómeno se da en un escenario de creciente circulación de amenazas en instituciones educativas de la región y del país, en medio de un clima de alerta reforzado por hechos recientes de violencia escolar a nivel nacional e internacional.