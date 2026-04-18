Revocaron la suspensión de clases en escuelas de Gualeguaychú tras amenazas de tiroteos

La jueza Florencia Amore resolvió dejar sin efecto la suspensión de clases en dos establecimientos educativos de Gualeguaychú, luego de que se detectaran amenazas de tiroteo que habían generado alarma en la comunidad educativa.

La medida inicial alcanzaba a la Escuela Técnica N°2 “Presbítero José María Colombo” y al Colegio La Salle, donde se habían hallado mensajes intimidatorios en los baños con advertencias explícitas: “Mañana 17/4 tiroteo. No vengan”. La situación se viralizó rápidamente y motivó la intervención de las autoridades.

En un primer momento, la magistrada había dispuesto la suspensión de clases como medida preventiva, tras una recomendación del fiscal coordinador Lisandro Beherán, quien sugirió implementar controles en el ingreso de los alumnos. Sin embargo, la jueza consideró que esa alternativa resultaba invasiva, publicó El Argentino.

Amenazas de tiroteos en escuelas de Gualeguaychú

La decisión judicial generó la inmediata respuesta del sistema educativo. Desde el Consejo General de Educación se activaron los protocolos correspondientes y se inició un trabajo conjunto con las instituciones afectadas.

La directora departamental de Escuelas, Marta Irazábal, indicó que se dio cumplimiento a la disposición judicial y se remitieron las actuaciones al área jurídica del organismo para su evaluación. Además, subrayó la importancia del acompañamiento de las familias en este tipo de situaciones.

Finalmente, y tras un pedido del Ministerio Público Fiscal, el Consejo General de Educación y un padre, la jueza Amore resolvió revertir la suspensión. De este modo, las clases se retomarán con normalidad a partir del lunes en ambos establecimientos.

El episodio generó preocupación en la comunidad educativa, especialmente en un contexto reciente marcado por hechos de violencia en otras escuelas del país, lo que llevó a reforzar las medidas de prevención y seguimiento.