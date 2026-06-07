Paraná festejó por partida doble en la Liga Provincial de Básquet: campeones Estudiantes y Sionista

La Liga Provincial de Básquet tuvo un cierre destacado para los clubes de Paraná durante este fin de semana. Estudiantes se consagró campeón en la categoría U15, mientras que Sionista hizo lo propio en U21, en dos cuadrangulares finales que definieron a los mejores equipos formativos de Entre Ríos.

En la categoría U21, el Centro Juventud Sionista fue anfitrión del cuadrangular decisivo y logró coronarse campeón invicto de la Copa de Oro de la Liga Próximo 2026. El conjunto dirigido por Thomas Maidana completó una campaña perfecta y cerró la temporada con un impresionante récord de 15 victorias y ninguna derrota.

La definición se produjo en el estadio “Moisés Flesler”, donde Sionista derrotó a Quique Club por 83 a 80 en un encuentro cargado de emociones y alternativas cambiantes hasta los últimos segundos.

Sionista festejó ante su gente

El partido decisivo mantuvo la incertidumbre hasta el cierre. Incluso, Quique Club llegó a tomar una ventaja de cinco puntos cuando restaban poco más de tres minutos para el final y, en ese momento, los resultados lo favorecían para quedarse con el campeonato.

Sin embargo, el conjunto paranaense reaccionó en el tramo decisivo y logró revertir la historia para quedarse con una victoria que le permitió celebrar el título de la Liga Provincial de Básquet.

Sionista campeón.

Juan Cruz Pagnone y Tiago Levy fueron las grandes figuras del campeón con 22 puntos cada uno. Además, Sionista había llegado a la jornada final tras vencer a La Armonía por 83 a 82 y a BH de Gualeguay por 80 a 79.

Con este resultado, Sionista y La Armonía obtuvieron la clasificación a la próxima Liga Federal Formativa U21.

Estudiantes se quedó con el título U15

La otra gran alegría para Paraná llegó desde Concepción del Uruguay, donde se disputó el cuadrangular final de la categoría U15 en las instalaciones de Parque Sur.

CAE campeón.

Allí, Estudiantes logró quedarse con el campeonato de la Liga Provincial de Básquet gracias al sistema de desempate, luego de finalizar igualado con Parque Sur y Sportivo San Salvador.

El Albinegro derrotó a Sportivo San Salvador por 79 a 67 y a Echagüe por 72 a 63. En la última presentación cayó frente a Parque Sur por 87 a 77, aunque los resultados y la diferencia de puntos terminaron favoreciendo al conjunto paranaense.

La consagración tuvo un sabor especial para Estudiantes, que en la temporada anterior había quedado muy cerca de alcanzar el título en esta categoría.

Tanto Estudiantes en U15 como Sionista en U21 representarán a Entre Ríos en las próximas competencias nacionales, ratificando el gran presente que atraviesa el básquet formativo de la capital provincial.