Matías Solanas clasificó con Quimsa a la final de la Liga Nacional de Básquet

REDACCIÓN ELONCE
El basquetbolista paranaense Matías Solanas atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Con Quimsa ya instalado en la final de la Liga Nacional de Básquet, el escolta entrerriano analizó el presente del equipo santiagueño y el cambio que experimentó durante la temporada.
El basquetbolista paranaense Matías Solanas atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Con Quimsa ya instalado en la final de la Liga Nacional de Básquet, el escolta entrerriano analizó el presente del equipo santiagueño, el cambio que experimentó durante la temporada y el desafío que representa la serie decisiva ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.
"Tuvimos un arranque bastante flojo, en realidad no era lo que esperábamos y, a mitad de temporada, por suerte tuvimos un cambio y nos pudimos acomodar bien. Estamos cerrando bien", señaló a Elonce.
Uno de los puntos de inflexión fue la llegada de Lucas Victoriano como entrenador. Para Solanas, el nuevo conductor logró recuperar un aspecto fundamental dentro del plantel.
"El equipo se propuso dar un salto de calidad. Creo que Lucas nos impuso confianza, que por ahí era lo que nos faltaba, porque la verdad que tenemos un gran equipo, pero los resultados no se nos estaban dando. A partir de la confianza seguimos laburando y creo que eso fue lo más importante", explicó.
Sobre la identidad de juego que hoy exhibe Quimsa, el jugador formado en Talleres de Paraná destacó que el equipo combina poder ofensivo con una fuerte intensidad defensiva.
"Tenemos mucho poder de gol, muchos jugadores que pueden anotar, pero creo que estamos haciendo mucho hincapié en la defensa. Sabemos que si nosotros estamos bien atrás es muy difícil que nos anoten", afirmó. Y agregó: "Lo principal del equipo es conectar en defensa y estar con mucha energía para poder hacer bien las cosas atrás. Adelante viene solo".
En lo personal, Solanas aseguró sentirse cómodo dentro de una estructura en la que el protagonismo ofensivo se reparte entre varios jugadores. "El equipo me da la confianza de cuando me toca entrar tirar mis tiros. Tenemos un equipo largo en el cual un día le toca a uno y otro día le puede tocar a otro anotar más, pero lo importante es que el equipo gane", sostuvo.
La final encontrará a Quimsa con ventaja de localía luego de finalizar la fase regular con mejor posición que su rival. Por eso, el escolta remarcó la importancia de los dos primeros encuentros en Santiago del Estero.
"Es importantísimo tener la localía. Jugamos sábado y lunes con nuestra gente. Tenemos que aprovechar al máximo y tratar de ganar los dos partidos", remarcó.
Del otro lado estará Gimnasia de Comodoro, un equipo que también mostró una marcada evolución durante la temporada y que cuenta entre sus figuras con otro entrerriano: Martiniano Dato. "La liga que viene haciendo Martiniano es muy buena, está con mucha confianza. Gimnasia tiene un gran equipo, muy buenos jugadores, son jóvenes e intensos. Va a ser muy importante igualarles la energía o superársela", analizó.
Asimismo, consideró que la clave de la serie pasará por controlar el ritmo de juego del conjunto patagónico. "Les gusta correr mucho la cancha. Si les dejás espacio te corren y te hacen goles. La defensa va a ser clave", advirtió.
Mientras Quimsa ajusta los últimos detalles para el inicio de la final, Solanas explicó que el cuerpo técnico ya trabaja exclusivamente pensando en el rival. "Empezamos a trabajar todo relacionado a ellos. Ahora estamos más con lo táctico, afinando los detalles de las cosas que tenemos que hacer bien contra Gimnasia", comentó. Elonce.com