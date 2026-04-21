Siguen las amenazas de tiroteo en escuelas: se registraron casos en Cerrito

En horas de la mañana de este lunes, personal de ordenanza de la Escuela Privada N° 14“20 de junio” Nuestra Señora de Fátima de Cerrito encontró una leyenda en una de las ventanas que da al patio de la institución.

En el mensaje se hace mención a un posible hecho de violencia, por lo cual se activó el protocolo escolar de forma inmediata y las autoridades del establecimiento realizaron la denuncia pertinente en la Comisaría local.

La leyenda encontrada en uno de los descansos de una ventana de la institución educativa decía “Tiroteo Mañana”.

Ante esta situación, las autoridades educativas de la mencionada institución emitieron una circular destinada a las familias de los alumnos y realizaron la denuncia policial.

De todos modos, en ese establecimiento, este martes no hay clases debido a la jornada institucional establecida por calendario, indica el sitio Debate Abierto.

En tanto, en el turno tarde de la Escuela Secundaria N° 41 “Colegio Nacional de Cerrito” también apareció otra amenaza anónima en uno de los sanitarios que indicaba “tiroteo 23/04/26, no vengan”.

Si bien podría tratarse de nuevas amenazas virales, de las mismas que se están registrando en escuelas no sólo de Entre Ríos, sino de todo el país, la fuerza de seguridad y las autoridades educativas tomaron los recaudos correspondientes en ambos casos.