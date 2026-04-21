Concordia: amenazas entre adolescentes activaron un operativo con hallazgo de armas

Un allanamiento realizado en Concordia por una denuncia vinculada a amenazas entre adolescentes terminó con el secuestro de armas de fuego de fabricación casera, cartuchería y otros elementos de interés para la causa.

El procedimiento fue concretado durante la tarde de este martes por personal de Comisaría Cuarta, en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Nogoyá y Saavedra, en cumplimiento de una orden judicial.

La investigación se originó días atrás, luego de la denuncia presentada por una mujer de 42 años.

Cómo comenzó el conflicto

Según la información oficial, la denunciante manifestó que un joven de 17 años habría amenazado a su hijo de 14 mediante mensajes enviados a través de redes sociales.

De acuerdo con las actuaciones, el conflicto se habría generado por una relación de amistad entre el menor y una ex pareja del adolescente denunciado.

Allanamientos en Concordia.

A partir de esa presentación, efectivos policiales reunieron elementos investigativos que derivaron en el pedido de allanamiento para el domicilio señalado.

Qué secuestraron en la vivienda

Como resultado del operativo en Concordia, los uniformados secuestraron dos armas de fuego caseras tipo “tumbera” completas y una base de otra arma de fabricación similar.

Además, incautaron tres cartuchos calibre 7,62, un cartucho calibre 24 y un cartucho calibre 38 largo.

También se retiraron otros elementos considerados de dudosa procedencia, que quedaron a disposición de la Justicia para determinar su origen.

Durante el procedimiento fue notificada una mujer de 35 años, quien quedó supeditada a la investigación judicial por el supuesto delito de tenencia ilegítima de arma de fuego.