Allanamientos en Concordia: frustraron el descarte de droga y detuvieron a cuatro personas

Un importante operativo contra el narcomenudeo se desarrolló en Concordia, donde la Policía de Entre Ríos llevó adelante siete allanamientos simultáneos y secuestró droga fraccionada que, según se informó oficialmente, estaba preparada para su comercialización.

El procedimiento se concretó en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566. Las medidas fueron coordinadas por la División Drogas Peligrosas de Concordia, con apoyo de áreas especializadas de distintos puntos de la provincia.

De acuerdo con la gacetilla oficial, durante los ingresos a los domicilios se detectaron maniobras compatibles con intentos de descarte de estupefacientes, situación que fue controlada por los efectivos intervinientes.

Qué secuestraron en los allanamientos

Como resultado de los procedimientos, los investigadores incautaron 166 envoltorios de cocaína y nueve envoltorios de marihuana.

Además, se secuestraron $289.700 en efectivo, diez teléfonos celulares, cámaras de vigilancia y distintos equipos tecnológicos que serán incorporados a la causa judicial.

También se retuvieron anotaciones y otros elementos considerados de interés para avanzar con la pesquisa sobre la presunta actividad ilícita.

El material hallado quedó a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.

Detenidos e identificados

En el marco del operativo realizado en Concordia, 17 personas fueron identificadas por personal policial.

Asimismo, cuatro personas quedaron detenidas y fueron puestas a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar responsabilidades y posibles conexiones con otros hechos vinculados al narcomenudeo.

Fuentes oficiales señalaron que las medidas contaron con intervención del Juzgado de Garantías N° 1 y de la Fiscalía a cargo del doctor Fabio Zabaleta.