Asalto a mano armada en una vivienda en zona rutal terminó con un vecino golpeado

REDACCIÓN ELONCE
Un delincuente encapuchado irrumpió en una casa rural, amenazó a tres mujeres con un arma de fuego y escapó tras enfrentarse con un vecino que acudió en ayuda de las víctimas.
Un asalto a mano armada en Chajarí, ocurrido en una vivienda rural de Colonia Freitas movilizó a personal policial, luego de que un delincuente armado irrumpiera en el inmueble, amenazara a sus ocupantes y huyera tras protagonizar un violento enfrentamiento con un vecino.
El hecho se registró en un domicilio ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 2, a pocos metros de su intersección con la Ruta Provincial Nº 5, en jurisdicción del departamento Federación. Hasta allí acudieron efectivos de la Comisaría Nº 1 de Chajarí tras recibir el alerta sobre el episodio.
Según relataron las víctimas, tres mujeres de 62, 41 y 39 años se encontraban en la vivienda cuando un hombre encapuchado, vestido con ropa oscura y portando un arma de puño, presuntamente calibre 9 milímetros, ingresó de manera sorpresiva exigiendo dinero y preguntando por una caja fuerte.
Amenazas y fuga
De acuerdo con la información policial, el asaltante condujo a las mujeres por distintas habitaciones de la casa mientras buscaba elementos de valor para concretar el robo.
En medio de la situación, las ocupantes lograron dar aviso a un vecino de 48 años, quien acudió rápidamente al lugar para auxiliarlas.
Al llegar, el hombre fue recibido a golpes por el delincuente y se produjo un forcejeo. Finalmente, al no lograr apoderarse de dinero ni otros objetos, el sospechoso arrebató los teléfonos celulares de las cuatro personas presentes y escapó del lugar.
Investigación en marcha
Tras la denuncia, tomó intervención la Fiscalía de Chajarí, que ordenó una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento del caso.
También fueron convocados efectivos de la Brigada de Investigaciones y personal de la Sección Criminalística para realizar peritajes y relevamientos en la vivienda, publicó Tal Cual.
Los investigadores trabajan para identificar al autor del hecho y determinar su posible vinculación con otros delitos registrados en la zona rural del departamento Federación.