Extienden por un año la habilitación de colectivos de larga distancia con determinada antigüedad

La medida permitirá que las unidades continúen prestando servicios nacionales e internacionales hasta fines de 2026. Deberán aprobar una Revisión Técnica Obligatoria cada tres meses para seguir circulando.
El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la habilitación de los colectivos de larga distancia modelo 2012, que por su antigüedad ya debían ser retirados del servicio. La medida fue oficializada este jueves mediante el Decreto 654/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La decisión alcanza exclusivamente a las unidades afectadas al transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, es decir, los servicios interurbanos e internacionales que ya se encontraban habilitados al 1° de enero de este año.
La prórroga busca evitar que esos vehículos sean desafectados de manera simultánea mientras continúa el proceso de renovación del parque automotor.
Controles técnicos más exigentes
Como condición para continuar circulando, los colectivos alcanzados por el decreto deberán aprobar una Revisión Técnica Obligatoria (RTO) cada tres meses, una frecuencia superior a la exigida habitualmente.
El Gobierno fundamentó la decisión en informes técnicos elaborados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, organismos que concluyeron que las unidades pueden seguir prestando servicio siempre que superen controles periódicos reforzados y mantengan las condiciones de seguridad exigidas por la normativa.
La medida también establece que la habilitación finalizará antes del 31 de diciembre de 2026 si la RTO vigente de una unidad vence y no es renovada o aprobada.
Qué argumentó el Gobierno
Entre los fundamentos del decreto se menciona que la situación económica de los últimos años dificultó la renovación de las flotas por parte de las empresas de transporte, por lo que una salida inmediata de circulación de estas unidades podría afectar la continuidad de los servicios.
Según informó la CNRT, 559 colectivos modelo 2012 permanecían habilitados al 30 de abril de este año para realizar servicios interjurisdiccionales y de larga distancia. El organismo sostuvo que su permanencia no modifica de manera significativa la antigüedad promedio del parque automotor.
Asimismo, el Ejecutivo remarcó que la aptitud de estos vehículos estará determinada por su estado técnico y no únicamente por su antigüedad, siempre bajo un régimen de inspecciones más riguroso.
La medida es transitoria
El decreto no modifica la Ley Nacional de Tránsito, que fija límites de antigüedad para los vehículos destinados al transporte de pasajeros. En cambio, establece una excepción temporal para los colectivos modelo 2012 que ya estaban habilitados para prestar servicios nacionales e internacionales.
De esta manera, el Ejecutivo busca garantizar la continuidad del transporte de larga distancia mientras las empresas avanzan con la renovación de sus unidades, manteniendo como requisito indispensable la aprobación de revisiones técnicas trimestrales.