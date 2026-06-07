Detuvieron a un entrerriano en una causa por contrabando con bienes por $1.500 millones

REDACCIÓN ELONCE
La investigación se inició en 2025 y derivó en 17 allanamientos simultáneos en Misiones, Entre Ríos y Buenos Aires. Secuestraron cientos de neumáticos, mercadería extranjera, armas, vehículos y documentación vinculada a una presunta organización transfronteriza.
El contrabando desde Paraguay y Brasil quedó en el centro de una importante investigación federal que culminó con 17 allanamientos simultáneos en tres jurisdicciones del país, el secuestro de bienes valuados en más de 1.500 millones de pesos y la detención de seis personas, entre ellas un hombre arrestado en la ciudad entrerriana de Gualeguay.
La causa se originó durante 2025, cuando personal especializado de la División Investigaciones y Operativa Regional de ARCA-Aduana detectó un transporte que movilizaba mercadería extranjera valuada en más de 500 millones de pesos sin la documentación aduanera correspondiente.
A partir de ese hallazgo, los investigadores comenzaron a reconstruir el circuito comercial y financiero detrás de la operatoria, detectando inconsistencias entre movimientos económicos, bienes patrimoniales, facturación y declaraciones juradas de los involucrados.
Allanamientos en tres jurisdicciones
El procedimiento fue ejecutado por agentes de ARCA-Aduana junto con personal de la Unidad de Investigaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), con apoyo de efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.
Las medidas fueron ordenadas por la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, que dispusieron 17 allanamientos simultáneos. Quince se realizaron en distintos puntos de Misiones, uno en Entre Ríos y otro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los operativos alcanzaron viviendas particulares, depósitos, locales comerciales y receptorías de encomiendas, considerados puntos clave dentro de la presunta estructura delictiva investigada.
Mercadería, neumáticos y armamento
Durante las requisas se secuestraron más de 300 neumáticos de origen extranjero, entre ellos unas 140 cubiertas destinadas al transporte pesado. Además, mediante un operativo cerrojo coordinado entre distintas fuerzas federales, fue interceptado un camión que trasladaba otros 300 neumáticos que, según la hipótesis investigativa, también pertenecían a la organización.
Los efectivos incautaron asimismo teléfonos celulares, artículos electrónicos, cigarrillos electrónicos, aires acondicionados, prendas de vestir, calzado, productos textiles, electrodomésticos y artículos de bazar sin respaldo documental que acreditara su ingreso legal al país.
Entre los elementos secuestrados también figuraron una escopeta calibre 12, una pistola calibre 9 milímetros, municiones y documentación considerada de interés para el avance de la causa.
La hipótesis de la Justicia
De acuerdo con la investigación, la organización ingresaría mercadería desde Paraguay y Brasil a través de pasos fronterizos no habilitados. Posteriormente, los productos serían almacenados en distintos puntos de Misiones para luego ser comercializados y distribuidos mediante encomiendas que simulaban operaciones legales.
Los investigadores también detectaron el presunto uso de identidades de terceras personas como remitentes de los envíos, una maniobra que habría tenido como objetivo dificultar la trazabilidad de las operaciones comerciales.
Como resultado de los procedimientos fueron detenidas seis personas: tres en Puerto Iguazú, una en Comandante Andresito, otra en San Javier y una en Gualeguay. Además, se secuestraron computadoras, dinero en efectivo, cheques, dispositivos de almacenamiento digital y equipos DVR que serán sometidos a peritajes.
Fuentes vinculadas al expediente señalaron que entre los integrantes de la presunta organización figura una firma habilitada como Operador de Comercio Exterior (IMEX), aspecto que continúa bajo análisis de la Justicia Federal.