Detuvieron a un hombre tras amenazar con un arma a su pareja y a su hija

Detuvieron a hombre por amenazas en contexto de violencia de género. Las amenazas calificadas en contexto de violencia de género motivaron un importante operativo policial en la ciudad de San José, departamento Colón, donde un hombre de 39 años fue detenido tras presuntamente amenazar con un arma blanca a su pareja y a una niña de seis años.

El episodio ocurrió durante la noche del sábado en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Sargento García. La situación demandó la intervención urgente de efectivos dependientes de la Jefatura Departamental Colón, luego de que se recibiera un llamado alertando sobre un grave hecho de violencia familiar.

Al llegar al domicilio, los uniformados fueron informados de que el sospechoso se encontraba armado y que momentos antes había proferido amenazas contra su pareja y su hija menor de edad, generando una situación de alto riesgo dentro del inmueble.

Rápida intervención policial

Ante la gravedad de los hechos denunciados, los efectivos implementaron un protocolo de actuación para preservar la integridad física de las víctimas y controlar la situación.

Durante el procedimiento, el hombre fue localizado dentro de la habitación de la niña. Mediante el uso racional de la fuerza, los funcionarios lograron reducirlo, quitarle el arma blanca que portaba y retirarlo del lugar sin que se registraran personas lesionadas.

La intervención permitió resguardar a las víctimas y evitar que el episodio derivara en consecuencias más graves.

Quedó alojado en la Jefatura Departamental

Una vez controlada la situación, las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la Unidad Fiscal en turno, a cargo de la Dra. Noelia Batto.

La funcionaria judicial dispuso la inmediata aprehensión del acusado, quien fue trasladado y alojado en dependencias de la Jefatura Departamental Colón.

El hombre quedó supeditado a la causa iniciada por el supuesto delito de “amenazas calificadas en contexto de violencia de género”, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer completamente lo sucedido.