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Policiales Violento episodio

Intento de homicidio en Paraná: un hombre fue apuñalado en la madrugada y detuvieron al sospechoso

Un hombre de 33 años fue atacado con un arma blanca durante la madrugada de este martes en la zona de Almirante Brown y Esquiú. Debió ser operado en el Hospital San Martín y quedó internado en terapia intensiva. Hay un detenido.

21 de Abril de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa.

Un hombre de 33 años fue atacado con un arma blanca durante la madrugada de este martes en la zona de Almirante Brown y Esquiú. Debió ser operado en el Hospital San Martín y quedó internado en terapia intensiva. Hay un detenido.

Un grave hecho de violencia ocurrido durante la madrugada de este martes es investigado como tentativa de homicidio en la ciudad de Paraná. Un hombre de 33 años sufrió una puñalada en el abdomen, debió ser intervenido quirúrgicamente y permanece internado en terapia intensiva.

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Según la información policial, el episodio se registró alrededor de las 0.40 en la intersección de calles Almirante Brown y Esquiú, en jurisdicción de Comisaría Cuarta.

 

La secuencia comenzó cuando una mujer se presentó en la dependencia policial para alertar que una persona había sido herida con un arma blanca en esa zona.

 

 

Intervención policial y detención

 

Tras el aviso, un móvil acudió al lugar y encontró al lesionado con una herida cortante en el sector izquierdo del abdomen y abundante sangrado.

 

De acuerdo con los primeros datos reunidos, la víctima señaló al presunto agresor y manifestó que se habría cambiado de ropa tras el ataque.

 

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Comisaría cuarta de Paraná.

 

En el lugar fueron demoradas un hombre y una mujer. Luego, mediante averiguaciones y registros fílmicos incorporados a la causa, los investigadores establecieron quién habría cometido la agresión.

 

La Fiscalía interviniente dispuso la detención de uno de los sospechosos y el secuestro de prendas de vestir para peritajes.

 

Estado de salud de la víctima

 

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín de Paraná, donde se le practicaron estudios médicos.

 

 

Fuentes oficiales indicaron que presentaba una laceración esplénica, por lo que debió ser ingresado a quirófano.

 

Además, se precisó que no tenía lesiones en el tubo digestivo. Tras la intervención, quedó lúcido y continuará internado en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo control médico, con analgésicos e hidratación.

 

La causa fue caratulada de manera provisoria como tentativa de homicidio, mientras continúan las actuaciones para reconstruir con precisión cómo se originó el ataque y determinar si existieron otras personas involucradas en el hecho.

 

Intento de homicidio en Paraná: un hombre fue apuñalado y está en terapia intensiva

Temas:

homicidio policiales de Paraná Detenido apuñalado
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