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Policiales Tras solicitud de paradero

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Se había solicitado colaboración para localizar a Agustina, de 15 años, quien se había ausentado de su escuela en Paraná, y no regresó a su casa. Este domingo, se informó que la joven fue hallada.

7 de Junio de 2026
Hallaron a la adolescente buscada en Paraná.
Hallaron a la adolescente buscada en Paraná. Foto: (PJER).

Se había solicitado colaboración para localizar a Agustina, de 15 años, quien se había ausentado de su escuela en Paraná, y no regresó a su casa. Este domingo, se informó que la joven fue hallada.

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná había solicitado colaboración para localizar a Agustina, de 15 años, quien, este viernes se había ausentado de su escuela en Paraná, y no regresó a su casa. Este domingo, se informó que la joven fue hallada.

 

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná informó que la joven A.A.M.C fue localizada.

Temas:

paradero Adolescente Paraná
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