Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Se había solicitado colaboración para localizar a Agustina, de 15 años, quien se había ausentado de su escuela en Paraná, y no regresó a su casa. Este domingo, se informó que la joven fue hallada.
La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná había solicitado colaboración para localizar a Agustina, de 15 años, quien, este viernes se había ausentado de su escuela en Paraná, y no regresó a su casa. Este domingo, se informó que la joven fue hallada.
La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná informó que la joven A.A.M.C fue localizada.