Hizo un “cuento del tío”, retiró dinero y joyas, pero fue capturado antes de huir

Un nuevo caso de “cuento del tío” terminó con un detenido en la ciudad de Colón, luego de una investigación policial que permitió localizar al sospechoso cuando intentaba salir de la provincia en un micro con destino a Buenos Aires.

Según se informó oficialmente, la maniobra delictiva comenzó con un llamado telefónico engañoso a una familia de Colón. En la comunicación, los estafadores aseguraron que un sobrino se encontraba detenido y que era necesario entregar dinero y objetos de valor para resolver la situación.

A partir de esa falsa versión, un hombre pasó a retirar los bienes entregados por la víctima.

Intercepción en la ruta

Tras tomar conocimiento del hecho, personal policial inició tareas investigativas para identificar al presunto autor del “cuento del tío”. Con los primeros datos reunidos, se estableció quién sería el sospechoso, un hombre de 34 años.

Detenido en Colón.

La pesquisa permitió determinar que viajaba en un micro rumbo a Buenos Aires, por lo que se solicitó colaboración al Puesto Caminero de Gualeguaychú. Allí fue interceptado y sometido a requisa.

Secuestraron dinero, dólares y joyas

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un teléfono celular Samsung A14, $17.160 en efectivo, 4.990 dólares estadounidenses y cuatro aros de oro.

Luego de las actuaciones de rigor, el sospechoso quedó detenido y fue trasladado a la Jefatura Departamental Colón, donde quedó a disposición de la Justicia.

La causa continúa en etapa investigativa para establecer si el acusado participó en otros hechos similares bajo la modalidad del “cuento del tío”, una maniobra que suele apuntar a personas mayores mediante engaños telefónicos.