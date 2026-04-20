Engaño y robo en Seguí: Hubo tres allanamientos y se recuperaron elementos robados

Un hombre fue víctima de un engaño y posterior robo en la localidad de Seguí, luego de pactar un encuentro sexual con una mujer que se presentó acompañada por un supuesto familiar. Los autores del hecho delictivo fueron identificados y detenidos tras una investigación que se extendió hasta Paraná.

De acuerdo a fuentes policiales, la víctima había contactado a la mujer a través de una página de "servicios personales" y acordó recibirla en su domicilio. La joven llegó en remís junto a un hombre, a quien presentó como su “hermano”, una situación previamente conversada por mensajes.

Tras cenar e intimar con la mujer, el dueño de casa se retiró a cumplir con su jornada laboral durante la noche. Al regresar en la madrugada, constató que ambos se habían retirado y que faltaban numerosos objetos de valor, lo que evidenció el robo.

El jefe de la División Robos y Hurtos, Lisandro Reyes, explicó a Elonce que “el contacto se habría iniciado por redes sociales. Mantuvieron la relación sexual y el hombre se fue de la casa a trabajar. Estas personas, la mujer y su hermano, se quedaron en el domicilio. Al regresar, tras su jornada laboral nocturna, el hombre se encontró con que le habían robado dinero en efectivo y múltiples pertenencias. Le llevaron alrededor de 200.000 pesos, televisor, pava eléctrica, motoguadaña, celulares, otros elementos más”.

Tras realizar la denuncia en la comisaría de Seguí, se inició una investigación y análisis de cámaras de seguridad. “Se llegó a la casa de estas personas y se los identificó, como así también el vehículo en el que se movilizaron, que es un remis de la ciudad de Paraná. Los allanamientos se realizaron en el barrio Paraná V, donde se lograron recuperar parte de los elementos robados. La mujer tenía varias pertenencias de la víctima. También se allanó al remisero, quien aseguró que solamente los habría llevado y luego los fue a buscar”, dijo y comentó que “el hombre señalado como el supuesto hermano, es conocido en el ambiente delictivo. También tenía elementos que le había robado a la víctima y un arma de fuego”.

Si bien ambos quedaron vinculados a la causa, aclaró: “No quedaron detenidos, quedaron demorados por unas horas y luego fueron liberados”, decisión que corresponde a la fiscalía.

Comentó que, si bien está todo bajo investigación, el damnificado “manifestó que él había contratado a la mujer para mantener una relación sexual, creemos que la conocía. Nosotros no tuvimos contacto directo con el hombre, pero a nuestro parecer tendría que haberlos conocido, ya que estas personas se quedaron en la casa de él cuando se fue a trabajar. No obstante, él realizó la denuncia correspondiente”. Elonce.com