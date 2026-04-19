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Policiales Departamento Paraná

Engaño y robo en Seguí: pactó un encuentro sexual con una mujer y le desvalijaron la casa

Un vecino de Seguí pactó un encuentro con una mujer a través de una página web de “servicios personales”. Tras cenar e intimar con ella, descubrió que la mujer junto a un cómplice le habían desvalijado la casa. Los sospechosos fueron individualizados y detenidos en Paraná.

19 de Abril de 2026
Allanamientos por robo en Seguí
Allanamientos por robo en Seguí Foto: Policía de Entre Ríos

Un vecino de Seguí pactó un encuentro con una mujer a través de una página web de “servicios personales”. Tras cenar e intimar con ella, descubrió que la mujer junto a un cómplice le habían desvalijado la casa. Los sospechosos fueron individualizados y detenidos en Paraná.

Un hombre fue víctima de un engaño y posterior robo en la localidad de Seguí, luego de pactar un encuentro sexual con una mujer que se presentó acompañada por un supuesto familiar. Los autores del hecho delictivo fueron identificados y detenidos tras una investigación que se extendió hasta Paraná.

 

De acuerdo a fuentes policiales, la víctima había contactado a la mujer a través de una página de "servicios personales" y acordó recibirla en su domicilio. La joven llegó en remís junto a un hombre, a quien presentó como su “hermano”, una situación previamente conversada por mensajes.

Allanamientos por robo en Segu&iacute;(foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Allanamientos por robo en Seguí(foto Policía de Entre Ríos)

Tras cenar e intimar con la mujer, el dueño de casa se retiró a cumplir con su jornada laboral durante la noche. Al regresar en la madrugada, constató que ambos se habían retirado y que faltaban numerosos objetos de valor, lo que evidenció el robo.

 

A partir de la denuncia, personal de la División Robos y Hurtos -dependiente de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal- y efectivos de la comisaría de Seguí iniciaron tareas investigativas, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad. El análisis permitió identificar el vehículo en el que se trasladaban y seguir el recorrido de los sospechosos hasta el barrio Paraná V de la capital entrerriana.

Allanamientos por robo en Segu&iacute;(foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Allanamientos por robo en Seguí(foto Policía de Entre Ríos)
Allanamientos por robo en Segu&iacute;(foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Allanamientos por robo en Seguí(foto Policía de Entre Ríos)

Con esos elementos, la Unidad Fiscal de Atención Primaria ordenó allanamientos en distintos domicilios. Durante los procedimientos, se logró identificar a los implicados, secuestrar teléfonos celulares, prendas utilizadas el día del hecho y recuperar gran parte de los elementos sustraídos.

 

Además, en una de las viviendas se halló un arma de fuego, lo que derivó en una imputación adicional por tenencia ilegal contra uno de los sospechosos.

Allanamientos por robo en Segu&iacute;(foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Allanamientos por robo en Seguí(foto Policía de Entre Ríos)

Desde la Policía destacaron la importancia de las pruebas recolectadas, especialmente los registros fílmicos, que resultaron clave para esclarecer el hecho delictivo. La causa continúa bajo investigación en la Justicia.

 

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