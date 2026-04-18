Gualeguay: se desprendió la cornisa de un edificio y los escombros cayeron a la vía pública

Los Bomberos Voluntarios de Gualeguay tuvieron una jornada de sábado con múltiples intervenciones que incluyeron un incidente estructural en plena zona urbana. Precisamente, uno de los hechos que generó mayor preocupación fue el colapso de una cornisa en un comercio ubicado en calle San Antonio Sur, a metros de 1° Entrerriano, a las 19:25.

Ante el riesgo para peatones y vecinos, los Bomberos Voluntarios de Gualeguay trabajaron en el lugar asegurando la zona, retirando materiales sueltos y previniendo nuevos desprendimientos, informó El Debate Pregón.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas pero sí hubo que lamentar daños materiales, tales como la rotura de un aire acondicionado, mampostería y cables.

Más intervenciones de bomberos de Gualeguay

Durante la jornada del sábado, las dotaciones debieron actuar en distintos focos de incendios de pastizales en áreas rurales, donde las condiciones climáticas favorecieron la propagación del fuego y obligaron a un rápido despliegue para evitar mayores consecuencias.

En primer lugar, a las 10:27 el personal intervino en una vivienda ubicada sobre calle Rivadavia 483 por un cortocircuito que generó un principio de incendio. La situación fue controlada, evitando daños mayores.

Por la tarde, a las 16:41, bomberos trabajaron en la Ruta Nacional 12, km 231, donde se registró el incendio de un contenedor.

Más tarde, a las 19:55, los efectivos extinguieron el fuego provocado por un incendio en gomas y residuos, en la intersección de calle 144 y costanera.

A raíz de las intervenciones, desde Bomberos Voluntarios de Gualeguay recordaron la importancia de la prevención, tanto para evitar incendios como para mantener en condiciones seguras las estructuras edilicias, especialmente aquellas con signos de deterioro.