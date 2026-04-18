Impulsan encuentros sobre prevención del suicidio y salud mental en Gualeguay

Equipos del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, llevarán adelante diferentes propuestas que tienen como eje la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio.
El gobierno provincial articula esfuerzos para fortalecer el abordaje de la salud mental en la ciudad de Gualeguay. Allí, el próximo 22 de abril, equipos del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, llevarán adelante diferentes propuestas que tienen como eje la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio.
En ese marco de cooperación interinstitucional, se desarrollará un conversatorio organizado en dos ejes. En una primera instancia, se abordará Prevención del suicidio: herramientas para la comunidad; y, en un segundo momento, El rol del deporte en las estrategias colectivas para el cuidado de la salud mental.
Las propuestas se enmarcan en el programa Formar Salud Mental Entre Ríos y en esta oportunidad, las actividades serán desarrolladas por la Dirección General de Salud Mental y el Programa Provincial de Prevención del Suicidio, en coordinación con el municipio de Gualeguay y la Secretaría de Deportes de la Provincia.
Instancias programadas
-A partir de las 10, se llevará a cabo el conversatorio Prevención del suicidio: herramientas para la comunidad, organizado por el Programa Provincial de Prevención del Suicidio en articulación con la Dirección de Salud Mental y Prevención de Adicciones de la Municipalidad de Gualeguay. La actividad es abierta a la comunidad y se desarrollará en el Auditorio Municipal (Segunda Gianello 132).
La actividad estará a cargo del equipo técnico del Programa Provincial de Prevención del Suicidio, coordinado por Delfina Noé, e integrado por Paula Montigel y Viviana Rolando. El objetivo de este encuentro es proponer una introducción y acercamiento a la problemática, así como brindar algunas herramientas teórico-prácticas para identificar y acompañar situaciones complejas desde la comunidad.
-Luego, se desarrollará el conversatorio El rol del deporte en las estrategias colectivas para el cuidado de la salud mental, que estará a cargo de la licenciada en psicología deportiva, Jaqueline Krauss.
Con esta propuesta se buscará reflexionar sobre el rol del deporte en la construcción de espacios de cuidado y brindar herramientas para tal fin. Allí se contará con la participación del secretario de Deportes, Sebastián Uranga, y de la coordinadora de Adultos Mayores, Silvina A. Wiliezko.